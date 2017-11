Calvin Klein feston 75-vjetorin

Shkruar nga DW

Moda e tij nuk karakterizohej nga ngjyra apo prerje ekstravagante, kurse fushatat publicitare të Calvin Klein ishin provokuese dhe efikase.Ndryshe nga ditëlindjet e mëparshme dizajneri Calvin Klein e festoi 75-vjetorin e tij pa zhurmë e bujë. Dikur ai ishte frenkuentues i rregullt i klubeve më të famshme të Nju-Jorkut, ku në vitet 1970 një industrialist e pyeti nëse mund të skiconte një model të ri xhinsash.Fytyra e e fushatës publicitare për xhinsat tub të Calvin Klein u bë aktorja, asokohe 15-vjeçare Brooke Shields. Fillimisht kjo modë e re dhe prezantimi i saj shkaktuan një miniskandal, por shumë shpejt xhinsat tub të Calvin Klein filluan të shiteshin me shpejtësi.Fushata publicitare ekstravaganteTrupat lakuriq të modelëve dhe modeleve nëpër reklama sot nuk habisin askënd, por në vitet 1990 kjo nuk qe e zakonshme. Prandaj reklama e të mbathurave e Calvin Klein për të cilën pozoi këngëtari Marky Mark shkaktoi bujë. Po ashtu sikurse fotomodelja Kate Moss, e cila qe tepër e dobët dhe me pamje adrogjene.Logoja CK filloi të përhapej më tej edhe në fushën e parfumeve, me marka të tilla si "Eternity", "Obsession" dhe sidomos "CK One", parfumin e parë uni-seks.Të mbathurat CKPor ndërsa për të tjerët moda e Calvin Klein qe mjaft e pëlqyer dhe e dëshiruar, vajza e tij Merci, tregoi një herë se të mbathurat që kishte dizajnuar i ati i prishin marrëdhëniet e saj me burrat. Sa herë futem me dikë në shtrat, hapet biseda për të mbathurat CK, tha ajo në një intervistë.Calvin Klein, lindi në vitin 1942 në Bronx. Prindërit e tij ishin emigrantë nga Hungaria. Ai studioi modë dhe dizajn në Fashion Institute of Technology (FIT) në Manhattan dhe në vitin 1968 hapi me një shok me një investim prej 2000 dollarësh firmën e tij të parë.Në vitin 2003 Klein ia shiti sipërmarrjen e tij për 400 apo 500 milionë dollarë prodhuesit të këmishëve Phillips-Van Heusen.