Ronaldo dhe Benzema, sulmi më i keq në Europë

Shkruar nga A.Shahini

Një bagazh i varfër, që i vendos ata si një nga partnerët më të keq të sulmit të momentit në pesë ligat kryesore europiane. Nga 98 klubet e përhapura në të gjithë La Liga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga dhe Seria A, vetëm dy sulmuesit modestë të Benevento, klubit të fundit në ligën italiane, kanë të dhëna më të këqija se Cristiano dhe Benzema.

Cristiano Ronaldo dhe Benzema kanë shënuar nga një gol secili në 12 javët e luajtura deri më tani në La Liga.Sulmi dyshe me më pak golaOsako dhe Guirassy (FC Coln): 2 golaDefoe dhe King (Bournemouth): 2 golaHahn dhe Wood (Hamburg): 2 golaDepoitre dhe Kachunga (Huddersfield Town): 2 golaCristiano dhe Benzema (Real Madrid): 2 golaIemmello dhe Coda (Benevento): 1 golAta kishin 12 gola sezonin e kaluarDy golat e shënuar nga CR7 dhe Karim përbëjnë një numër çuditërisht anormal, nëse krahasojmë trajektoren e të dy lojtarëve në vitet e fundit. Sezoni i kaluar, në këtë pikë të garës, për shembull, kishte 12 golave mes të dyvë në La Liga. Portugezi kishte shënuar 8 gola, ndërsa 4 gola francezi. Deri në këtë pikë të sezonit ata kurrë nuk kishin rënë poshtë 10 golave. Sezoni i tyre më i mirë ishte ai 2014-2015, kur kishin shënuar 27 gola mes tyre.Të dy kanë shënuar kundër GetafesTë dy kanë shënuar kundër Getafes, në ndeshjen e javës së tetë të La Liga-s, teksa golat e tyre i shërbyen Real Madridit për të shtuar tri pikë. Benzema realizoi golin e parë në minutën e 39-të, ndërsa Ronaldo shënoi në 85’. Që nga ajo kohë, francezi ka luajtur 283 minuta pa e parë golin, ndërsa portugezi 365 minuta.Ekipi po vuan “thatësirën”Zinedine Zidane ka arsye të shqetësohet për numrin e dy sulmuesve referues të tij në repartin e përparmë. Real Madridi ka shënuar 22 gola në favor, 12 më pak se sezoni i fundit, në përfundim të javës së 12-të. Kjo do të thotë se, pavarësisht nga forca sulmuese e ekipit të bardhë, asnjë lojtar tjetër nuk ka marrë rolin e golashënuesit te “Los Blancos”. Ky aspekt është një nga arsyet që shpjegojnë pse Real Madridi është 10 pikë larg kreut të renditjes.Mariano dhe Morata largohen: 17 gola mes të dyveDallimi me skuadrat e mëdha në Europë është i dobët. Te PSG-ja, mes Cavanit dhe Neymar ndahen 22 gola në këtë sezon. Te Lyon, Nabil Fekir dhe Mariano kanë 20 gola. Nëntë prej tyre janë shënuar nha ish- madridasi. Messi dhe Suarez kanë shënuar 17 gola për Barcelonën. Lewandowski dhe Müller, 14 gola për Bayern Munich. Álvaro Morata e ka shënuar emrin si golashënues te Chelsea ​tetë herë. Aguero dhe Gabriel Jesus kanë 8 gola secili me fanellën e Manchester City.Tejkaluar nga Paulinho dhe Marcos AlonsoKa shumë lojtarë në pesë ligat kryesore në Europë, të cilët kanë më shumë gola se Cristiano dhe Benzema së bashku. Njëri prej tyre është Paulinho. Mesfushori i Barcelonës ka 4 gola, njësoj sa ka shënuar BBC në tërësinë e vet, pasi Bale ka 2 gola. Edhe Marcos Alonso si Chelsea, ka shënuar 3 gola në Premier League, më shumë se Ronaldo dhe Benzema. Ata të dy kanë rekordin më të keq në historinë e Real Madridit.Dhe më të mirëtReal Madridi ka pasur shumë sulmues gjatë gjithë historisë. Megjithatë, asnjë nga repartet sulmuese të ekipit të bardhë nuk kishte arritur në javën e 12-të të kampionatit me vetëm 2 gola, siç është momentalisht rasti. Paradoksalisht, CR7 dhe Benzema janë, gjithashtu, dyshja që ka shënuar më shumë gola në 12 ndeshjet e para. Ata e arritën kërë rekord në sezonin 2014-2015, kur mes të dyve bënë figurë mbresëlënëse me 27 gola. Ky aktuali është rekordi më i keq se ato të regjistruar në sezonet 1942-1943 dhe 1984-1985, në të cilën dueti Alonso dhe Botella, në radhë të parë, dhe Santillana dhe Butragueno, në radhë të dytë, bënë vetëm nga tre gola secili.