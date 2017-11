Xhupat me pupla, kur moda bëhet një me ngrohtësinë

Shkruar nga A.Shahini

Të gjata ose të shkurtra, femërore ose më “sportive”: I ftohti po vjen përsëri dhe me të dëshira për xhupin me pupla! Ja modelet për dimrin 2017Oversize ose shumë femërorë, sportivë ose më chic, por të gjithë shumë tendencë. Xhupat me pupla po jetojnë momentin e tyre të artë, dhe nëse për dimrin 2017 qëllimi është për ta blerë një, jeni në kohën e duhur.Për t’u përshtatur me veshjet bazike, siç i do tendenca e streest style),ja modelet e paharrueshme për stinën e ftohtë. I kemi ndarë në të gjhatë dhe të shkurtër, ju zgjidhni tuajin.Xhupi me pupla i shkurtërPër të fiksuarit e stilit më sportiv dhe casual, xhupi i shkurtër me pupla është i domosdoshëm. I përkryer për t’u veshur në qytet, është aleati ideal kur bien temperaturat. Diktati i pasarelave është i qartë: po ashtu mund ta vishni edhe me veshje të çmuara, duke krijuar një kontrast neto.Xhupa me pupla të gjatëI gjatë, me të vërtetë shumë i gjatë, me vëllime të ekzagjeruar, xhupi me pupla poshtë bëhet maxi. Edhe këtu, loja e kombinimeve është e gjitha në lidhje me kontrastin: modelet më sportive kombinohen me veshjet elegante. Ditën visheni me xhinse dhe këpucë të sheshta ose çizme, dhe në mbrëmje me fustan dhe me taka.