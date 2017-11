Pep Guardiola, i hapur për të rinovuar me Manchester City

Shkruar nga A.Shahini

Kjo është deklaruar nga anglezja “Daily Mail”, e cila informon se trajneri katalanas mund të shpenzojnë më shumë kohë në stolin e “qytetarëve” se në Munih apo edhe në Barcelonë. Guardiola aktualisht ka një kontratë me Manchester City deri më 2019, ndërsa rinovimi do të kryhet për të paktën një vit më shumë.

Trajneri i Manchester City, Pep Guardiola, është i hapur për të rinovuar kontratën e tij me Manchester City.Një nga çelësat e negociatave për kontratën e re do të jetë raporti i shkëlqyeshëm që ka tekniku me drejtuesit e klubit, çka do t’i lehtësonte bisedimet pa u ngutur gjatë gjithë sezonit aktual. Rezultatet e mira dhe performanca e ekipit këtë sezon, si dhe reagimi pozitiv karshi metodave të Pep, e kanë inkurajuar atë të qëndrojë më shumë në Angli. Manchester City tani është lider i Premier League, me tetë pikë diferencë mbi vendin e dytë dhe e ka siguruar biletën për në fazat me eliminim direkt të Ligës së Kampionëve.