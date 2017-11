Tritan Shehu: Rritja galoponte e taksave, i varfëron shqiptarët

Shkruar nga A.Shahini

Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Shehu ka kërkuar që buxheti të shpërndahet në mënyrë të drejtë, e jo të favorizojë sektorët ku nuk përfitojnë qytetarët.Shehu ka kërkuar që Gjirokastrës të mos i ulet buxheti me 35 %, por të investohet më shumë. Më tej deputeti ka folur për situatën e rrugëve, duke i përshkruar si të shkatërruara edhe pa asnjë investim.Fjala e plotë:Po krijohen operator vetëm me një monopol. Këto nuk janë normale për një vend që do të jetë demokratik.Në këtë buxhet, psh. Për Gjirokastrën është ulur me 35 %, nuk jep asnjë shpresë për zhvillimin e ekonomisë, shërbimeve sociale, por është i zhytur në varfëri. Ekonomia e qytetarëve të Gjirokastrës bazohet në blektori. I keni parë tokat se si janë? Janë djerra, pak më para mbilleshin me kanabis.Nuk jep asnjë ndihmë për blektorinë, ka rreth 400 000 krerë të imët, vetëm 7 % marrin subvencion, as edhe një ndihmë zhvilluese.Infrastuktura, e keni parë se ku derdhen ujërat e zeza? Derdhen në lumin Vjosa, ndërkohë nuk është bërë asnjë investim. Marrim Tepelenën, edhe aty ujërat e zeza derdhen në Vjosë, nuk keni hedhur asnjë lekë.Rruga nacional ka shumë probleme, duhet ta përfshini është këtë në buxhet. Po rruga e Qesaratit në Tepelenë? Zotërinj të nderuar është një tmerr i vërtet ajo rrugë, ku i keni investimet për rrugët? Apo për Frashërin e keni lënë si mos më keq.Universiteti i Gjirokastrës është një vepër kulturore, nuk keni investuar asnjë lekë, aty ka shumë student dhe pedagog që kanë nevojë për kushte më të mira.Keni parashikuar rritje galoponte të taksave, kjo i varfëron shqiptarët. Pse duhet të vendosni taksën e shtëpisë së parë, është një e drejtë universale që duhet ta gëzoj çdo njeri.Ju keni shkatërruar fshatarin, e keni lënë në terror të plotë. Propozoj që kjo taksë të mos vendoset sepse do varfëroj çdo ditë e më shumë shqiptarët, nuk u kanë votuar për këtë gjë.Keni mbushur Shqipërinë me kanabis, e me banda kriminelësh. Ky buxhet nuk duhet të miratohet, bën dallime të mëdha, nuk favorizon interesat e qytetarëve.