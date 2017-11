Zbulohet planeti Ross 128b, i ngjashëm me Tokën

Shkruar nga Bota.al

Sipas një zbulimi të ri, një planet me madhësinë e njëjtë me Tokën dhe me një temperaturë të ngjashme të sipërfaqes mund të jetë “vendbanimi më i afërt për një jetë të mundshme”.Planeti i sapo zbuluar, quhet Ross 128b, dhe u gjet rreth orbitës 11 vite dritë larg nga Toka. Me teknologjinë aktuale, do të na duhej rreth 141,000 vjet për të arritur në atë planet.Megjithëse aktualisht është 11 vite dritë larg nga Toka, planeti po lëviz drejt nesh dhe pritet të bëhet fqinji ynë më i afërt në ‘vetëm’ 79.000 vjet.Saktësia e lartë e Observatorit Jugor të Evropës në Kili zbuloi se ylli i kuq Ross 128 është orbitalizuar nga një ‘eksoplanet’ me masë të ulët çdo 9.9 ditë.Ky planet me përmasat e Tokës pritet të jetë i butë, me një temperaturë sipërfaqësore që mund të jetë gjithashtu e afërt me atë të Tokës.Bashkë-autori i studimit, Dr Nikola Astudillo-Defru, i Universitetit të Gjenevës në Zvicër, tha: “Ky zbulim bazohet në më shumë se një dekadë të monitorimit intensiv të HARPS së bashku me teknikat më të fundit të reduktimit dhe analizës së të dhënave.Vetëm HARPS ka demonstruar një saktësi të tillë dhe mbetet gjahtari më i mirë planetik i këtij lloji, 15 vjet pasi filloi operacionet”.