Qytetet që duhet të zgjidhni në udhëtimet tuaja gjatë dimrit

Shkruar nga A.Shahini

Këto festivale dimërore mund të jenë arsye për të udhëtuar në këtë stinëKarnavalet e Venecias, ItaliÇdo dimër Venecia shpërthen në jetë me njerëz të maskuar e me parade ekstravagante. Venecia gjatë Karnavaleve është një shpërthim ngjyrash dhe krijimtari e modës, një përvojë që nuk do ta harroni kurrë. Karnavalet e Venecias bëhen ndërmjet 11 deri më 28 shkurt.Amsterdam Light Festival, HolandëGjatë muajve të dimrit të errët, Amsterdami vjen në jetë me një ekspozitë spektakolare në ajër të hapur të quajtur Amsterdam Light Festival. Veprimtaria 55 ditore mbledh artistët më të mirë kombëtarë deh ndërkombëtarë të dritës për të shfaqur të gjithë punën e tyre në të gjithë qendrën e qytetit dhe përgjatë kanaleve të saj piktoreske. Këtë vit, festivali zhvillohet nga 1 dhjetori 2016 deri më 22 janar 2017,Horizon Festival, Bansko, BullgariBëhen në Bansko, stacioni i skive primare bullgare, Horizon Festival përkthehet në jashtë ditë të çmendura dhe netë të mbushura plotë me muzikë dhe argëtim malor. Për këtë vit datat për këtë festival nuk janë shpallur ende.Snow and Ice Sculpture Festival, Bruges, BelgjikëDimri në Bryzh vjen me disa tregje fantastike Krishtlindjesh, dekorime festive si deh Festivali I mrekullueshëm i skulpturës së dëborës së akullit. Çdo vit artistë nga e gjithë bota e transformojnë këtë qytet europian të përsosur në kartolinë.Momentum Ski Festival, ZvicërKy festival zhvillohet në vendpushimin e famshëm të skive në Zvicër. Është një ngjarje mjaft e këndshme e cila do t’i japë lezet pushimeve tuaja.Altitude Comedy Festival, Mayrhofen, AustriNga data 11 deri më 17 dhjetor vendpushimi i bukur i tirolit të Mayrhofen bëhet shtëpi për Festivalin e Lartësisë së Komedisë, një nga ato evente të cilët kombinojnë adrenalinën e shpateve të maleve me disa nga komedianët më të mëdhenj në botë.Edinburgh Hogmanay, SkociNjë nga Festivalet më të famshme të Vitit të ri në botë. Hogmanay sheh mbi 140,000 njerëz nga të gjithë anët e globit të bashkuar me grupet e gjalla në rrugë. Koncertet dhe festimet e mbajtura çdo vit më 31 dhjetor në Edinburgh nuk duhet t’i humbisni.