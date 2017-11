Gjykata Administrative e Durrësit shtyn vendimin për Velierën

Shkruar nga A.Shahini

Për të gjashtën herë radhazi gjykata Administrative e Durrësit shtyu vendimin për projektin “Veliera”.Relatori i çështjes Ergys Gashi pasi u njoh me pretendimin e shoqërisë civile kundër projektit që sipas tyre cënon zonën e mbrojtur arkeologjike, kërkoi më shumë kohë për vendimin pëfundimtar.Shtyrja e vendimit, solli reagimin e ashpër të ambientalistit Sazan Guri i cili foli për zvarritje për ti dhënë kohë krimit, ndërsa paralajmëroi se cështja do të shkojë deri në Strasburg.Sazan Guri: Po ndodh një zvarritje në një mënyrë që t’i jepet kohë krimit. Ne këtë gjyq e kemi të fituar, me hir apo pahir të pushtetit, gjyqi do fitohet në Strasburg. Do fitohet e drejta natyrore që ka ky popull durrsak dhe shqiptar.Shtyrje të pajusfikuar e cilësuan edhe aktivistët e tjerë, të cilët vijojnë të theksojnë dëmin që sipas tyre po i shkaktohet zonës së mbrojtur në Durrës.Aktivist: Me një kërkesë të thjeshtë që mund ta shqyrtonin për punë minutash, ata u detyruan tre herë të tërhiqeshin për dhënien e vendimit. Si përfundim, arriti deri në një shtyerje për afro një muaj vendimi. Pra një shtyerje e pajustifikueshme nga ana e gjykatës.Punimet për zbatimin e projektit Veliera janë bllokuar që në muajin mars pas protestave të shoqërisë civile dhe një vendimi të gjykatës së Durrëësit për sekuestro preventive. Ndërkohë edhe Agjensia Kombëtare e Arkeologjisë dhe Restaurimit kërkoi ndryshimin e projektit Veliera për të ruajtur trashgëminë kulturore të zonës.