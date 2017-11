Teleskopi i ri revolucionar

Shkruar nga A.Shahini

Vështirësitë e shikimit të yjeve nga qendra e një metropoli të madh siç është New York City, është shumë e vështirë, ndotja e dritës zakonisht maskon aftësinë për të parë diçka përtej disa yjeve të zbehta.Megjithatë, Unistellar po synon të bëjë të mundur astronominë urbane me eVskopin e ri, një teleskop elektronik i cili aktualisht është thjesht një prototip dhe kompania do të fillojë me shitjen në nëntor të vitit 2018.Unistellar thotë se instrumenti është 100 herë më i fuqishëm se një teleskop tradicional.“Ekstrakti Unistellar është kaq i ndjeshëm saqë një astronnom urban mund të vëzhgojë Plutonin drejtpërdrejtë”, tha shkencëtari kryesor i Unistellar.EVscope përdor një teknologji të re e cila i lejon përdoruesit të shohin aty ku janë drejtuar, kështu që nuk iu duhet të shpenzojnë më orë për këtë procedurë vëcanërisht kur jashtë është shumë ftohtë. Tashmë gjithcka është e integruar në një instrument të vetëm.“Gjithcka që duhet të bëni është të ta karikoni atë e më pas ta merrni me vete”, tha ai për Travel+Leisure.“Në vetëm pak minuta, ai e gjen objektivin tuaj.”