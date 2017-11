Kostumi i Vjeshtë-Dimër 2017-2018, ai i veshur nga Chloe Morets

Shkruar nga D.T.

E ka veshur Chloe Morets. Pavarësisht moshës shumë të re, ajo është tashmë një ikonë stili dhe e tregon më së miri me veshjet dhe kombinimet e saj "si një divë e vërtetë", që qëndron prej kohësh në top listën e personazheve të famshëm që duhen ndjekur. Me look-un e saj ajo hyri në zemrën e të gjithëve që adhurojnë modën dhe stilin. Pse? Aktorja vesh një kostum pantallona dhe xhaketë që ka të gjitha vetitë për të qenë kostumi i këtij sezoni, kompleti elegant që të gjitha ne do të donim të kishim në garderobën tonë. Ka modelin e kostumeve mashkullore formalë xhaketë pantallona, por ngjyra rozë e bën super fashion dhe femërore, duke mos zbehur ashpërsinë e linjave minimale dhe prerjes thelbësore. Një përzierje e përsosur që duhet ta keni me patjetër në garderobën tuaj. Çfarë e bën këtë veshje top? Mënyra se si e vesh aktorja, që e bën edhe më trendi duke e kombinuar me çizmet e bardha Stuart Weitzman.

Kostumi mashkullor më femëror i kësaj Vjeshtë-Dimër 2017-2018?Burimi: ELLE MAGAZINE ITALIA