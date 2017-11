Fatura e koncesioneve, e papranueshme rritja e lartë

Shkruar nga A.Shahini

Nënkryetarja e Komisionit të Ekonomisë, Jorida Tabaku, e ka konsideruar të papranueshme rritjen e faturës së koncesioneve me ritëm shumë të lartë, duke theksuar se është paaftësi e qeverisë që shumë shërbime po i kalon tek privati.“Fatura e koncesioneve është totalisht e papranueshme rritja me këtë ritëm kaq të lartë duke pasur parasysh se janë të gjitha kontrata shërbimesh, që nuk keni aftësinë juve t’i zbatoni dot si qeveri. Dhe detyrimi që do të lindë në kontratën prej 1 miliard, që opozita ka shqetësimet e saj se nga do të financohet, paratë e drogës dhe hashashit që përmenden shpesh do të futen në ekonomi nëpërmjet kësaj kontrate, janë rreziku më i madh që i kanoset buxhetit të vitit 2018”, u shpreh Tabaku.Seanca e këtij komisioni mbi koncesionet është shoqëruar me debate, sidomos për mënyrën e funksionimit apo kostot që i japin buxhetit të shtetit këto marrëveshje. Ndër më të debatuarit ishte koncesioni i check-up, markimi i karburanteve, skanimi dhe ai i pullave fiskale.Ndërkohë që deputetja e Partisë Demokratike, Fatbardha Kadiu, në një postim në Facebook shprehet se 1 miliard lekë të PPP-ve janë paratë e drogës dhe të krimit që qeveria po i kthen në motorin e ekonomisë së vendit, ku pasojat sigurisht i mbajnë vetëm xhepat e çdo shqiptari.“Ministria e Finances nuk perfshin ne listen e koncesioneve shumen prej 1 miliard leke, duke mos e perllogaritur ate ne nivelin e borxhit te shtetit. Pavaresisht nese MF i perllogarit ato apo jo ato jane borxhe qe do ti paguajne femijet tane.1 miliard leke te PPP-ve qe jane parate e droges dhe te krimit qeveria po i kthen ne motorin e ekonomise se vendit, ku pasojat sigurisht i mbajne vetem xhepat e cdo shqiptari”, shprehet Kadiu.