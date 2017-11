Benzema: Cristiano Ronaldo është më egoist se unë

Shkruar nga A.Shahini

Ish-francezi ndërkombëtar kanë luajtur me Ronaldon për gati një dekadë, pjesë e gjigantëve të La Liga-s. Benzema ka pasur shumë sukses gjatë kohës së tij në Spanjë, edhe pse beson se arritjet e tij janë lënë në hije nga Ronaldo. Megjithatë, ai nuk ka asnjë problem me këtë, ndaj thotë se ai dhe portugezi kanë një marrëdhënie të mirë. “Te Real Madridi unë shënoj, por kur djaloshi që është pranë teje shënon 50 gola në sezon, ti nuk mund të bësh asgjë, – i tha Benzema “Canal +”. – Është ndryshe nga mënyra se si luaja te Lyon. Më pëlqejnë titujt e fituar me skuadrën. Po argëtohem. Ronaldo dhe unë vazhdojmë mirë.

Karim Benzema mendon se Cristiano Ronaldo është më egoist se ai, por shton se punojnë të dy për të mirën e Real Madridit dhe nuk ka asnjë problem me shokun e tij portugez.Më pëlqen të luaj me të. Ai pëlqen të luajë me një prekje të topit. Eshtë më egoist se unë, por kjo është normale. Kjo nuk më shqetëson. Së fundi, është mirë për Real Madridin. Nuk e imagjinoja se do të qëndroja në “Bernabeu” për nëntë vite. Kur isha te Lyon imagjinoja vetëm të shkoja te Reali për të fituar tituj. Gjëja më e vështirë në Madrid është presioni. Debati rreth meje? Është për të shitur gazetat. Unë përqendrohem te futbolli. Me moshën, kam mësuar të qëndroj i qetë.” Benzema, gjithashtu, diskutoi kohën e tij nën drejtimin e trajnerit aktual të Manchester United, Jose Mourinho, i cili e trajnoi Real Madridin nga viti 2010 deri më 2013: “Mourinho më ndihmoi shumë. Është karakteri i tij. Ju inspiron çdoherë që ju hedh në fushë. Eshtë një trajner i mirë”.