Ji në modë me një kapele Baker Boy

Shkruar nga D.T.

Është moda e dimrit 2018: Gigi Hadid, Karlie Kloss dhe Elsa Hosk janë parë me nga një kapelë Baker Boy.Një kryqëzim shumë i suksesshëm midis një pjese biker dhe një berete franceze, modele të ndryshme dhe të famshëm e kanë veshur atë, duke e bërë atë një mani të vërtetë.Me lëkurë të zezë, pëlhurë, shearling ose me shkëlqim, kapelja Baker Boy i jep pamjes tuaj një stil modern, edhe për pamjen më rastësore: Kaia Gerber e ka veshur me një xhaketë print ndërsa Bella Hadid me një xhaketë xhami. Kopjoni ndeshjen e zgjedhur nga Amelia Grey Hamlin e veshur me një palë syze dielli të rrumbullakëta. Por jo vetëm që mund të jetë aksesor i përsosur për t'i dhënë një kthesë një fustani të bërë me tartan ose një këmishë me tyl (Karlie Kloss).Pak, megjithatë, nuk e di se stilisti i parë për të dalë me këtë model ishte Ruslan Baginskiy, i dashur nga Bella Hadid: në fakt, tashmë një vit më parë, pamë modelin e veshur me një kapelë të tij në Instagram.