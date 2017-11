Plakja e shpejtë e Shqipërisë, OKB: Më 2060 mosha mesatare e shqiptarëve 48 vjeç

Shkruar nga Monitor

Plakja e popullsisë dhe emigracioni do të bëjnë që në vitin 2060, mosha mesatare e popullsisë të Shqipërisë të arrijë në 48 vjeç, parashikon OKB, nga 37 vjeç, që është aktualisht, sipas INSTAT.Harta, që është krijuar në formën e një animacioni, nga eksperti i vizualizimit të të dhënave Aron Strandberg, tregon moshën mesatare të vendeve evropiane midis viteve 1960 dhe 2060, përfshirë dhe Shqipërinë.Duke filluar rreth një dekadë më vonë, ju mund të shihni se OKB i projekton disa vende evropiane që të arrijnë një moshë mesatare 50 ose më të lartë. Kjo përfshin vende si Spanja, Italia, Portugalia dhe Greqia, dhe më pas Gjermania, Polonia, Bosnja dhe Kroacia.Shqipëria, sipas hartës, në vitin 2060 do të ketë si moshë mesatare nën 50, por gjithsesi në nivele alarmante. Shifrat tregojnë për moshën 48 vjeçare, gjë që reflekton edhe studimet e mëparshme rreth plakjes së shpejtë të popullsisë që do të pësojë vendi ynë.Mbretëria e Bashkuar, Franca, Irlanda, Skandinavia dhe vendet ish-sovjetike do të jenë më të reja – por vetëm për pak. Mosha mesatare në këto vende deri në vitin 2060 do të jetë në fillim të mesit të dyzetë.Arsyet që sjellin plakjen e popullsisë sipas OKB, të përmendura më herët, janë rënia e lindshmërisë, arsyet ekonomike, si dhe sfida demografike si emigracioni, me të cilat bota duhet të luftojë në vitet e ardhshme.Megjithatë, një problem me rëndësi të veçantë – të paktën në vende si Evropa dhe Amerika, që vjen me moshimin e popullsisë është rritja e kostove të kujdesit shëndetësor dhe zhvendosjen e ekonomive.Në një studim të mëparshëm po të Organizatës së Kombëve të Bashkuara, projeksionet globale mbi popullsinë nga viti 1950 deri në vitin 2100 tregojnë për një rënie drastike të popullsisë shqiptare.Në vitin 2100, popullsia e Shqipërisë do të jetë 1,754,540 banorë me një rënie prej 1.2 milionë personash nga popullsia aktuale (2.9 milionë) sipas portalit të OKB.Përveç rrudhjes në numër shihet një përkeqësim i ndjeshëm i vitalitetit të popullsisë. Shifrat tregojnë se në këtë vit, rreth 546 mijë persona janë mbi 60 vjeç, si dhe shihet një nivel i ulët inumrit të lindjeve. Në vitin 2100, numri i personave mbi 60 vjeç do të jetë më i madh se personat nën këtë moshë.Një ndër shkaqet e përkeqësimit, sipas raportit, është emigracioni, ku sipas të njëjtit burim që nga viti 1990 ka emigruar 20% e popullsisë së vendit, shumica në Greqi dhe Itali.Mosha mesatare e popullsisë shqiptare është rritur vazhdimisht. Në vitin 2007, sipas INSTAT ishte 32.1 vjeç.