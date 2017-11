Ish-shefi i FBI rekomandoi uraniumin te rusët, sot heton rusët!

Shkruar nga Mueller dhe Deep State

Mueller dhe Deep StateSiç është dëgjuar të flitet shumë këto ditë, një prokuror special i quajtur Robert Mueller po grumbullon “prova” se, Vladimir Putin ka influencuar mbi presidencialet amerikane, duke bërë të zgjidhet Trump, se Trump është në bashkëpunim me Putinin dhe interesat e Rusisë, armike e Shteteve të Bashkuara. Ka inkriminuar një njeri të quajtur Paul Manafort, dhe nga ky po i zgjeron hetimet, të cilat e kërcënojnë gjithnjë e më shumë presidentin aktual. Ama ekzistojnë dhe shtohen provat e pakontestueshme, se në fakt ka qenë Hillary Clinton, ajo që ka favorizuar interesat ruse. Domethënë se është ajo të cilës i duhen drejtuar akuzat dhe hetimet e një prokurori special. Po dalin dokumenta dhe dëshmitarë që po flasin, si Donna Brazile, ish-shefja e Komitetit Kombëtar Demokrat, por asgjë nuk po e tund narrativën e sajuar: është Trump bashkëpunëtori i Putinit. Domethënë është tamam e kundërta e së vërtetës, ajo që ka zënë vendin kryesor në narrativën mediatike amerikane.Le t’u bëjmë një përmbledhje fakteve. Në vitin 2009, teksa Hillary ishte Sekretare Shteti, një kompani kanadeze, e quajtur Uranium One, e kontrolluar nga një mik dhe donator i çiftit Clinton, arrin që të marrë kontrollin e 20% të minierave amerikane të uraniumit. Një komision special, që ka detyrën e verifikimit të vlefshmërisë së shitjeve të aseteve kombëtare të huajve, jep të gjitha autorizimet e kërkuara. Pjesë e këtij komiteti (Committee on Foreign Investment in the United States) janë Sekretari i Shtetit ose një përfaqësues i tij, ministri i Drejtësisë, një delegat i Shtëpisë së Bardhë, ekspertë dhe teknikë. Ata kanë dhënë autorizimin e shitjes së uraniumit kanadezëve, vetëm pas rekomandimit të shefit të FBI-së, që në atë kohë nuk ishte kush tjetër përveçse Robert Mueller! Domethënë i njëjti prokuror special që sot kërkon ta kapë Trump me akuzën e bashkëpunimit me Moskën.Tashmë është sqaruar se, kompania “kanadeze” ishte në të vërtetë vetë fasada mbrojtëse e një kompanie ruse, degë e kompanisë shtetërore Rosatom, e kryesuar nga një mik i Putinit. E dinte qysh atëhere mjaft mirë FBI-ja, e cila kishte të gjitha provat sesi kjo kompani që kishte paguar tanxhente në Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada. Bile më shumë: një informator i FBI-së kishte infiltruar Uranium One dhe u jepte raporte federalëve lidhur me atë që bënte vërtet kompania. Megjithatë, ky informator ka marrë urdhërin që të heshtë. Nga kush? Nuk mund të mos e ketë marrë veçse nga Mueller, atëbotë shefi i FBI-së dhe sot akuzues i Trump, ose nga Eric Holder, ministri i Drejtësisë i Obamës. Tani ministri i Drejtësisë së Trump i ka dhënë leje informatorit që të flasë përpara Komisionit të Drejtësisë së Senatit dhe të Dhomës, por se ky i fundit nuk tregon aspak nxitim që ta dëgjojë.Fakt është se administrata Obama ishte mjaft mirë në dijeni të faktit që kompania kanadeze ishte një fasadë e Rosatom-it. Por pavarësisht kësaj, Hillary Clinton qe midis atyre që dhanë autorizimin për shitjen e uraniumit amerikan. Menjëherë më pas, Presidenti i kësaj kompania “kanadeze” bëri një donacion për të famshmin Clinton Foundation, entin “pa qëllim fitimi”. Sa ishte shuma e dhuruar? Shifra modeste e 145 milionë dollarëve. Domethënë një tanxhente milionëshe, e dhënë indirekt gruas nëpërmjet burrit. Sot dihet se Clinton Foundation është përdorur si mbledhës tanxhentesh të kësaj natyre, nga ana individësh dhe shtetesh sovrane (për shembull arabe) për të pasur një sy të favorshëm ndaj aferave të tyre nga ana e Departamentit të Shtetit. Mbi të gjitha, sapo është dhënë autorizimi për shitjen, ish-Presidenti Bill Clinton është ftuar në Moskë për të mbajtur një konferencë: prapa shpërblimit të majmë prej gjysmë milioni dollarësh vetëm për 30 minuta, të paguar nga një bankë e rëndësishme ruse e afërt me Kremlinin. Bile Bill u prit deri nga Vladimir Vladimiroviçi personalisht.Kujdes: nuk bëhet fjalë vetëm për një rast gjigantesk korrupsioni në përfitim të çiftit Clinton. Pasi korrupsioni ka pasur të bëjë me shitjen e një aseti strategji kombëtar, siç nënvizon analisti Charles Gave, akuza mund të jetë për tradhëti në favor të një vendi të huaj armiqësor, gjë që të çon tek dënimi me vdekje: qe ajo akuza që ju komunikua çiftit Rosenberg, të dërguar në 1953 në karrigen elektrike pse i kishin dhënë Stalinit sekretet e prodhimit të bombës bërthamore.Është shumë interesante të listohet se sa dhe çfarë personalitetesh mund të thirren për të vërtetuar se Hillary ka kryer tradhëti: Ministri i Drejtësisë i Obamës (Eric Holder), vetë Obama (nuk ka sesi të mos e dinte) dhe Robert Mueller, kreu i atëhershëm i FBI-së që dinte gjithçka dhe i tha informatorit të FBI-së që të mos thonte asgjë. Po ky Mueller, nuk lodhemi ta përsërisim, që është akuzuesi special i Trump për të ashtuquajturën Russiagate. Tani Donna Brazile, që ka pasuar Debbie Wasserman Schultz, e njohur si fajtore pse ka favorizuar në mënyrë të padrejtë Hillary kundër kandidatit tjetër demokrat, Bernie Sanders, në primaret demokrate) po e shkarkon çiftin Clinton, padronët e partisë, tashmë të rrezikshëm. Veç gjërave të tjera, tani dihet: Lidhur me dosjen famëkeqe që zbulonte sesi në një udhëtim në Rusi Trump kishte pasur takim me prostituta në Moskë që e bënin të shantazhueshëm dhe të shantazhuar nga rusët. Ish-ambasadori britanik në Moskë do të ia jepte këtë dosje kaq kompromentuese kujt? Senatorit John McCain, armiku i betuar i Trump. McCain më pas do t’ia kalonte atë James Comey, Drejtori i atëhershëm i FBI-së (ka pasuar Mueller); Comey do tía tregonte Obamës dhe më pas Trump. Menjëherë dosja është bërë e ditur nga mediat, të cilat nuk kanë munguar ta shpërndajnë. Ia vlen të kujtohet se kjo dosje është hartuar nga një britanik me emrin Christopher Steele, ish-agjent i MI6-ës, prej vitesh i dërguar nga shërbimet britanike në Moskë, në pas i kthyer të drejtojnë zyrën e Rusisë në MI6. Pasi ka dalë privat dhe ka krijuar agjencinë e tij private të informacionit, Steele kontaktohet që të fabrikojë pikërisht një dosje kompromentuese lidhur me Trump, gjë që personazhi e bën, ka mundësi duke dëgjuar kontaktet e tij në shërbimet ruse.Tani e dimë se kush ia ka komisionuar dosjen Steele, bile edhe ia paguar: Hillary Clinton dhe ortakët e saj në krye të Partisë Demokrate. E kanë bërë nëpërmjet një studioje avokatësh, për të shmangur normat që e ndalojnë një kandidat që të përdorë të huaj për fushatën e tij elektorale. Është një truk, kujton Charles Gave, të cilin Hillary e ka përdorur tashmë. Për shembull në vitin 1992, kur përdori një studio avokatie për të përhapur shpifje lidhur me një numër të mirë femrash që e kishin akuzuar për përdhunim Bill Clinton. Ka qenë një ndodhi që sot të kishte një interes të madh për mediat, nëse do të donin të investigonin, në valën e të akuzuarit tjetër për ngacmime seksuale nga artiste të famshme, ai Harvey Weinstein që është mik i madh, donator dhe mbledhës fondesh për fushatën e Hillary. Është interesante të dihet edhe se Kevin Spacey, aktori që sot zbulohet si pedofil “grabitqar”, bashkë me çiftin Clinton ka qenë mysafir prej vitesh i avionit privat të financierit Jeffrey Epstein, të ashtuquajturin “Lolita Express”. I gjykuar fajtor pse ka dhunuar të paktën 100 vajza 13-vjeçare dhe i dënuar me dënime të buta pse a shpërblyer viktimat me para, Epstein i sillte mysafirët e tij me “Lolita Express” e tij si në ishullin e tij privat Little St. James në Karaibe, ashtu edhe në lokalitete të Virgin Islands apo afrikane, ku mysafirët mund të shfrynin epshet e tyre të sëmura mbi djem dhe vajza, të siguruar nga çdo pasojë e mundshme penale. Domethënë do të ishte një linjë hetimi, me ankthin (për çiftin Clinton) e “Pizzagate” në sfond.Por asgjë. Mediat nuk e vrasin mendjen farë. Nuk interesohen as për lajmin që ish-Drejtori i FBI-së Comey, kur mori nga McCain dosjen e Steele, i dha ish-agjentit të MI6-ës 50000 dollarë që të vazhdonte të gërmonte për vese të supozuara të Trump në Moskë – kur tashmë Trump ishte zgjedhur dhe dosja dukshëm që ishte plot falsitete. Kurse mediat e kanë paraqitur Comey si një shërbëtor të devotshëm të shtetit verën e kaluar, kur Trump, tashmë president, e ka shkarkuar nga posti i drejtorit të FBI-së dhe Comey është kërkuar menjëherë në seancë dëgjimore nga Kongresi, ku ka shpifur për Trump dhe ka rikonfirmuar se sipas tij ka pasur një “ndërhyrje masive ruse” në zgjedhjet amerikane, nënkuptohet që në favor të Trump, ndërkohë që kemi parë se nëse ka patur një të tillë, ajo ka qenë në favor të Hillary Clinton. Kujdes: fakti që Comey ka paguar një agjent të huaj (Steele) për të manipuluar situatën politike amerikane është në vetvete një krim federal që meriton 30 vjet burg, sidomos nëse kryhet nga kreu i FBI-së. Në të vërtetë, e dimë sepse e ka thënë vetë Comey, motivi i vërtetë për të cilin Trumo e ka shkarkuar: në janar, i sapo zgjedhur, Presidenti e thirri Comey për darkë në Shtëpinë e Bardhë dhe i kërkoi besnikëri: “Pres besnikëri, kam nevojë për besnikëri”. Është minimumi që një President mund të kërkojë dhe Comey ia refuzoi impenjimin.Por në të njëjtën kohë po asistojmë në vetëshkatërrimin e dinastisë Clinton, të Partisë Demokrate, të qarqeve globaliste që e mbështesin, të përfshirë nga furtuna e akuzave për vese seksuale të ndyra, që nuk shpëtojnë askënd. Pas Weinstein përdhunues brutal, zbulohet se një ish-trader i Soros Fund Management, 62-vjeçari Howie Rubin, i martuar me 3 fëmijë, është akuzuar nga ish-vajza kopertina të “Playboy” se i ka përdhunuar dhe torturuar. Të tërhequra nga një festë në superpapafingon 8 milionë dollarëshe të Manhattan, vajzat zbulonin se padroni ishte i tipit BDSM (Bondage – Dominant – Submission – Masochist): i fuste në një dhomë të transformuar në një dhomë sekrete, plot me zinxhirë dhe objekte të tjera torture, i lidhte, i mbyllte gojën dhe i rrihte fort, pastaj i përdhunonte tërbimshëm, duke ju ulëritur: “Të përdhunoj siç përdhunoj vajzën time!”. Njëra prej vajzave u rrah aq shumë, sa që “gjiri i djathtë i bërë i shpërtheu”. Rubin e ka dëmshërblyer me 20000 dollarë, duke e parë të nënshkruajë një NDA, Non Disclosure Agreement. Një avokat ortak me financierin milioner i vinte vajzat që ta nënshkruanin këtë dokument përpara takimeve. Një detyrim ligjor për të heshtur. Vajzat “paguheshin nga 2000 në 5000 dollarë”.Është një tërmet moral e material që trondit “thuajse të gjitha satrapitë dhe të fuqishmit e Deep State, mediat, makinën e destabilizimeve të quajtur Soros, sistemin monolotik të unifikuar të quajtur “bipartizam”, aparatin e riciklimit të quajtur Las Vegas, rrjetin e drogës, luftës kulturore, prostitucionit dhe shantazhit të quajtur Hollywood. Bile në Uashington ka që thonë se botimi i disa dokumentave lidhur me vrasjen e Kennedy është një prej shpatave të shumta të Damokleut, që qëndron mbi ta”.PërgatitiARMIN TIRANA