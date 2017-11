Denoncimi, Gjiknuri merr 100 mijë euro ryshfet dhe emëron vrasësin drejtor në Aviacionin Civil!

Shkruar nga A.Shahini

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas emërimit të drejtorit të ri në Aviacionin Civil. Duke postuar denoncmin e nëpunësit dixhital, Berisha akuzon ministrin Damian Gjiknuri se ka marrë 100 mijë euro ryshfet për të emëruar Krislen Kerin në krye të Aviacionit Civil.POSTIMI I PLOTEGjiknuri merr 100 mije euro ryshfet dhe emeron vrasesin drejtor ne Aviacionin Civil!Lexoni mesazhin trondites te nepunesit dixhital!I bej thirrje prokurorise te hetoje me perparesi akuzat e qytetarit dixhital. sb“Pershendetje, ne Ministrine e Infrastruktures u zhvillua konkursi per drejtorine e Aviacionit Civil! Ky konkurs i stisur perfundoj duke nxjerre fitues, vrasesin e nje nene edhe dy femijeve te vegjel te karburanti i babait te tij ne golem! Gjiknuri legjitimon edhe njeher nje vrases i cili ka genjyer ne cv-n e tij, duke mos plotesuar asnje nga kushtet e kerkuara, edhe duke e lene aviacionin civil ne duart e mafias! Bashkangjitur keni listen e fituesve edhe kerkesat e kerkuara gjasme nga Ministria, keto pike u kontestuan nga te gjithe anetaret e gares por asnje ne ministri nuk ka nderhyre pasi Z.gjiknuri ka marre mbi 100 mije euro per pozicionin ne fjale!!Ju lutem anonim, per arsye profesionale, ju faleminderit!Sic edhe mund te shikoni, anetaret e gares jane te gjithe njerez te respektuar, me historik ne aviacion! Ju lutem, ngrijeni si ceshtje, keto jane konkurset e edi rames! Kerkoni per kete Krislen Kerrin ne Google, rezultatet flasin vete!”