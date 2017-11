Cannavaro rikthehet në drejtimin e Guangzhou Evergrande

Shkruar nga A.Shahini

Pas eksperiencës me Tianjin Quanjian, kampioni i Botës me Italinë në Vitin 2006,ka firmosur një kontratë 5-vjeçare me klubin ku ishte asisten i Marcello Lippit në Vitin 2015 ndërkohë që e drejtoi skuadrën si trajner i parë për disa ndeshje. Cannavaro pason në postin e trajnerit të Guangzhou Evergrande, ish teknikun e Brazilit, Luiz Felipe Scolari. Pritshmëritë e klubit janë vërtetë të mëdha, pasi me italianin në stol Guangzhou Evergrande synon të fitojë tripletën, titullin kampion që do të ishte i 8-ti radhazi, Kupën e Kinës si dhe Champions Leaguen aziatike.

