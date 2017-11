Golden State dhe Boston dominojnë NBA-në

Shkruar nga A.Shahini

Mungesa e Durant nuk ndikoi shumë te skuadra e Warriors, ndërkohë që diferencën e bëri Thompson, autor i 28 pikëve, ndërsa Curry realizoi 22 pikë. Fiton edhe ekipi i Boston, që kryeson renditjen në Lindje, pas fitores 107-96 ndaj Lakers. Baynes me 21 pikë ishte më i miri në parket për vendasit, mbështetur edhe nga Irving me 19 e Morris me 18 pikë, një trio që udhëhoqi Celtics drejt suksesit të 10-të sezonal.

Golden State korr fitoren e nëntë sezonale në kampionat, duke kryesuar Konferencën e Perëndimit, pas fitores 121-101 ndaj Minnesota, ndeshje e dominuar dhe fituar me meritë nga skuadra kampione e NBA-së.Detroit konfirmohet si skuadra surprizë e këtij sezoni në NBA, duke korrur fitoren e tetë, triumf që erdhi ndaj Indiana, me shifrat 114-97. Plot 6 lojtarë të skuadrës së Pistons realizuan mbi 10 pikë, me Harris që ishte shënuesi më i mrië me 23 pikë, ndërsa Drummond e mbylli me 14 pikë e 21 rebaund. Pa probleme fiton Miami, që mundi 126-115 Phoenix, një përballje mes dy ekipesh që kanë zhgënjyer deri më tani këtë sezon. Dragic me 29 pikë e Whiteside me 23 pikë e 10 rebaund i dhanë fitoren ekipit nga Florida. Fiton edhe Orlando, që mundi 112-99 Nju Jork, ndeshje ku treshja Fournier-Gordon-Vucevic realizoi 68 pikë.