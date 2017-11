Look-u i ri i Rihannës

Shkruar nga A.Shahini

Këngëtarja me famë botërore Rihanna është shfaqur me një look tërësisht ndryshe.Ajo është fotografuar në aeroport në New York me flokët kaçurrela dhe bante syze të zeza.Jo vetëm kaq por 29-vjeçarja ka bërë një zgjedhje të pazakontë përsa i përket veshjes së saj. Këngëtarja mbante veshur çizme të bardha, pantallona sportive dhe një xhup ngjyr blu shumë të madh.