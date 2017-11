Kur stili dhe moda nuk njeh moshë

Shkruar nga D.T.

Kush thotë që për të qenë një bloggere mode duhet të jesh në të 20 ose të 30 e ka shumë gabim. Më poshtë po iu sjellim 10 fashion bloggere mbi 50 vjeç, që dominojnë me stilin e tyre dhe na lënë gojëhapur.Me moshën, stili dhe ngjyra fillojnë e bëhen më të brishta. Të paktën kjo është ajo që ne kemi krijuar në kokën tonë, por nuk është kështu për shumë ikona të stilit në botë që kanë treguar se mosha është vetëm një shifër edhe në modë. Këtu janë 10 blogere, të cilat e konfirmojnë më së miri këtë. Mjafton të bëni një udhëtim në profilet e tyre.Lyn Slater63-vjeçarja Lyn Slater, pedagoge në universitet dhe punonjëse sociale, drejton një blog, Accidental Icon, përmes të cilit tregon se në street style vështirë ta konkurrojnë.Sarah Jane AdamsSarah e quan veten "anti-fashion icon" dhe e ka krijuar profilin e saj në Instagram vetëm për të treguar bizhuteritë e saj. Qysh atëherë, ajo ka regjistruar plot 121 mijë folloëers dhe është kthyer në një ikonë fashion-i, por pa u përpjekur ta bëjë këtë. Është origjinale.Melanie KobayashiMelanie e quan veten "Great Big Show and Tell." Është një përzierje e stilit personal, humorit, artit. Ajo ka gjithashtu edhe alteregon e saj, Miz Bagg.Beatrix OstBeatrix është artiste, producente filmi dhe teatri, designer, aktore dhe shkrimtare. Beatrix ka një moto: “Kam lindur artiste, çfarëdo që të bëj”. Dhe kjo e vërtetë duket edhe në profilin e saj.JudithJudith ka një blog Style Crone, është e pasionuar pas stilit dhe kapelave. Ajo gjithashtu dallohet për stilin vintage, kapelat dhe aksesorët në studion e saj. Judith ka krijuar edhe një linjë kapelash për njerëzit që kanë humbur flokët për shkak të kimioterapisë apo sëmundjeve të tjera mjekësore.Jean & ValerieShoqe të ngushta, Jean dhe Valerie, u takuan bashkë në ‘vintage clothing show', në vitin 2008 dhe morën së bashku nismën e blogut Idiosyncratic Fashionistas. Ato e quajnë veten “Style Bloggers of a Certain Age”. Zonjat postojnë foto nga jeta e tyre personale dhe stili që kanë zgjedhur të përfaqësojnë.SusanSusan është një fashion dhe travel blogger, e cila ka një moshë të mesme. Fokusi i saj më i madh është te aksesorët si unaza, çantat dhe këpucët.Debra RapoportDebra e quan veten një artiste vizuale dhe kreatore imazhi. Loja e saj me ngjyrat është dominuese.Beth DjalaliBeth ka një blog, ‘Style at a Certain Age’, i cili është i mbushur me këshilla stili dhe lifestyle.Dorrie JacobsonKjo fashioniste ka një blog Senior Style Bubble. Dorrie është gjithashtu edhe modele dhe makeup artist-e. Motoja e blogut të saj është: "Bukuria nuk ka moshë kur je e mbushur me vetëbesim”.