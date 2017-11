Andrea Pirlo, diversiteti i tij ndryshoi futbollin

Shkruar nga A.Shahini

Andrea Pirlo i “var këpucët në gozhdë” dhe bën një përshëndetje. Mesfushori donte t’i falënderonte të gjithë ata që e shoqëruan gjatë karrierës së tij të mrekullueshme. Duke folur në profilin e tij në Twitter, Pirlo thotë: “Ndeshja e fundit në MLS. Koha ime në New York do të përfundojë, ndaj dua të them disa fjalë: dua t’i falënderoj të gjithë për mirësinë dhe mbështetjen që treguan në këtë qytet të pabesueshëm. Falë tifozëve fantastikë, në sajë të të gjithë stafit dhe shokëve të ekipit. Jo vetëm po përfundoj aventurën time në New York, por edhe kam mbërritur në fund të karrierës sime si futbollist.

Pas lamtumirës së Francesco Totti, një tjetër legjendë e futbollit italian thotë “mjaft” me këtë sport të mrekullueshëm.Kështu, dua të përfitoj nga ky rast të falënderoj familjen time dhe fëmijët e mi për mbështetjen e tyre dhe dashurinë që më kanë dhënë, çdo ekip në të cilin kam pasur nderin të luaj, secilin shok grupi, me të cilin kam pasur kënaqësinë të ndaj shumë gjëra në fushë e jashtë saj, të gjithë njerëzit që kanë pasur të bëjnë me karrierën time dhe, më në fund, të gjithë tifozët e gjithë botës, që kanë treguar gjithnjë mbështetje të madhe. Ju do të jeni përgjithmonë në zemrën time”. Kampion i Botës me Italinë në “Gjermania 2006”, Pirlo e përfundoi karrierën e tij me shumë trofe, edhe në nivel klubi: dy Champions, dy tituj kampioni në Seria A, dy Superkupa Europiane, një Kupë e Italisë, një Kupë Interkontinentale dhe një Botëror për Klubet me Milanin. Me fanellën e Juventusit ka fituar katër “Scudetti”, një Kupë Italie dhe tre çmime lojtari të vitit.