Hawking: Toka do të bëhet një top zjarri i nxehtë deri më 2600 dhe njerëzimi do të zhduket

Shkruar nga A.Shahini

Fizikanti i njohur botëror Stephen Hawking dhe shkencëtarë të tjerë ofruan një vështrim surreal në të ardhmen pasi ata ndanë gjetjet e tyre të fundit të hulumtimit në Samitin Tencent WE në 2017 në Pekin të dielën.Hawking bëri një paraqitje video në takimin vjetor të eksplorimit dhe inovacionit, duke thënë se raca njerëzore duhet "të shkojë me guxim ku askush nuk ka shkuar më parë" nëse dëshiron të vazhdojë për një milion vjet të tjerë.Sipas tij, bota do të bëhet mjaft e mbushur me njerëz nga 2600, kur konsumi i energjisë do ta kthejë planetin në një top zjarri të ftohtë.Ai tha se mënyra më e mirë për të dalë është përmes migrimit hapësinor, i cili mund të bëhej i mundur përmes iniciativave të tilla si "Starshot" dhe përpjekjet e mbështetura nga Hawking për të arritur Alpha Centauri.Një ide e tillë mund të arrijë Marsin në më pak se një orë, ose të arrijë Plutonin në ditë, të kalojë Voyager në më pak se një javë dhe të arrijë Alpha Centauri në pak më shumë se 20 vjet , "Tha Hawking.Nëse programi arrin, sonda e nanocraftit do të jetë në gjendje të arrijë yllin më të afërt të Sistemit Diellor brenda një brezi të vetëm.Shkencëtari dhe fizikani i njohur Stephen Hawking ka paralajmëruar se njerëzimi do të zhduket nga Toka në më pak se 600 vjet, pasi planeti Tokë do të kthehet në një top i zjarrtë.Ai deklaroi se njerëzit duhet "të shkojnë me guxim atje ku askush nuk ka shkuar më parë" nëse duam të vazhdojmë speciet tona për një milion vjet të tjera.“Nëse nuk e bëjmë, shprehet ai, bota do të bëhet e mbipopulluar dhe rritja e konsumit të energjisë do ta kthejë planetin në një top zjarri për shkak të konsumit tonë të lartë të energjisë”.Prof Hawking në Samitin Tencent WE në Pekin i bëri thirrje investitorëve për të mbështetur planet e tij për të udhëtuar në yllin më të afërt jashtë sistemit tonë diellor.“Falë migrimit hapësinor, ne mund të arrijmë një ditë në Mars dhe Plutoni brenda një dite” tha Prof Haëking.Alpha Centauri është një nga sistemet më të afërt të yjeve, 4 miliardë vite dritë larg.Ai tha se “Ideja që qëndron pas kësaj risie është që të ketë udhëtimin nanocraft në rreze të lehta”.“Një sistem i tillë mund të arrijë Marsin në më pak se një orë, ose të arrijë Plutonin brenda një dite, të kalojë Voyager në më pak se një javë dhe të arrijë Alpha Centauri në pak më shumë se 20 vjet”, vazhdoi ai.