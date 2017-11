Valentino Rossi mendon tërheqjen

Shkruar nga A.Shahini

Ka qenë vetë piloti italian ai që ka konfirmuar se për të ardhmen do të vendosë në mesin e sezonit të ardhshëm. “Sezonin tjetër, pas disa garash do të shoh se çfarë do të bëj. Nëse Yamaha do të jetë kompetitive, mund të qëndroj ende edhe për dy vite të tjera. Mua më pëlqen shumë të vazhdoj të garoj, por jo në këto kushte”, tha Rossi për mediat italiane.

Valentino Rossi mund të mos e rinovojë kontratën me Yamaha, kontratë e cila skadon në fund të 2018-ës.Më tej, 9 herë kampioni i botës në garat e motoçiklizmit, shtoi: “Ndihem mirë edhe pse këtë sezon përjetova një aksident të rëndë. Nuk ndjej më shqetësime në këmbë dhe shkoj në Valencia për të bërë një garë të mirë. Por më shumë pres me padurim testet pas garës, për të parë se si do të jetë motor i ri Yamaha. Do të provojmë gjëra të sezonit të ardhshëm, që do të ndikojnë jo pak në vendimin që do të marr për të ardhmen time si pilot”, tha Rossi.