Paketa fiskale, Partia Demokratike do t'i drejtohet Gjykatës Kushtetuese

Shkruar nga A.Shahini

Deputetja e PD Jorida Tabaku ka shprehur qëndrimin kundër kësaj pakete duke deklaruar se për këtë Partia Demokratike do t'i drejtohet Gjykatës Kushtetuese.

Paketa fiskale është diskutuar sot në Komisionin e Ekonomisë.“Po të doni që ne këtu të diskutojmë se kush do të jenë të përjashtuarit, se kush do të marrë statusin e veçantë, kush do të jenë bizneset që do të favorizojë qeveria. Në qoftë se vazhdon deri në fund kjo paketë fiskale, ne do të bëjmë vërejtjet tona edhe në Gjykatën Kushtetuese të mbështetura edhe nga Dhomat e Tregtisë”.Në komision ku diskutohej paketa e re fiskale nuk munguan edhe përplasjet verbale mes deputetëve të mazhorancës dhe opozitës, të cilët e quajtën këtë paketë të dështuar.