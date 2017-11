"Mbretëresha e muzikës Tejano" nderohet me një yll Walk of Fame

Shkruar nga A.Shahini

Dhe tani "Mbretëresha e muzikës Tejano" iu është bashkuar me një yje të mëdhenj të Hollywood në Walk of Fame. E njohur thjeshte si Selena, ajo u nderua mbrëmjen e së premtes me një yll. Këngëtarja, e cila ka fituar çmimin Grammy, është qëlluar për vdekje në moshën 23-vjeçare në vitin 1995 nga ish-presidentja e klubit të saj të tifozëve. Në atë kohë, Selena ishte duke thyer rekorde për mbajtjen e sa më shumë koncerteve dhe albumet e saj ishin në krye të tabelave të muzikës. Ajo ishte e njohur për hitet "Bidi Bidi Bom Bom", "Dreaming of You" dhe "Como la Flor". Fansat dhe familja e saj morën pjesë në ceremoni së bashku me aktoren Eva Longria, e cila tha se këngëtarja ka pasur një ndikim të madh në karrierën dhe identitetin e saj. Selena ishte midis 34 artistëve të përzgjedhur nga 300 kandidatë për të marrë një yll të ri këtë vit. Këngëtarja u bë shumë më e famshme pas vdekjes së saj. Jeta e saj dhe vrasja e mëvonshme ishin subjekt i një filmi biografik të vitit 1997 "Selena", i cili është bërë një klasik i kultit për fansat. Ajo ka shitur më shumë se 65 milionë albume në mbarë botën.

