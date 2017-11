Duket sikur shteti në 2016 nuk ka ekzistuar!

Shkruar nga Jorida Tabaku

Jorida Tabaku• Investimet e Huaja në stagnacion dhe në 983 milione euro investime vetëm TAP dhe Devoll janë 700milionë, por përsëri me vendet e rajonit mbetet i ulët.• Qeveria ka akumuluar një rritje të borxhit që e ka fshehur atë duke e çuar borxhin real për vitin 2016 sa73% e PBB-së. Vlera e borxhit të papërfshirë llogaritet në 33.2 mld lekë (300 mln euro)• Gjatë vitit 2016 është vërejtur një rritje e ekonomisë kriminale. Faktor kyç ka qenë mbjellja e drogës nëvend dhe kriminalizimi i ekonomisë përmes futjes së parave të pista në treg.• KLSH ka raportuar se dëmi ekonomik është 820 mln euro për vitin 2016. Në total dëmi ekonomik përvitet 2014-2016 ështe 2.5 mld euro, një dëm i barabartë me buxhetin e shtetit faktit të vitit 2016.• Qeveria ka grumbulluar 8.4 mld lekë më pak të ardhura për vitin 2016 nga ku kryesojnë Akciza e cilandonëse u rrit në vitin 2016 arkëtoi 27 mln USD më pak njësoj si në vitin 2013.• Qeveria vendosi taksën mbi primin e siguracionit (që e paguan qytetarët), taksën mbi makinat e luksitdhe ndryshoi mënyrën e llogaritjes së rentës minerare, duke llogaritur mbi 1.4 mld lekë plus në buxhet.Por megjithëse rriti me 1.45 mld lekë taksa shtesë në zërin e taksave nacionale për vitin 2016, ajogrumbulloi 1.5 mld lekë më pak po tek i njëjti zë. Shembulli përkorë i eficencës në qeverisje.• Në total nga paketa e parë fiskale e rilindjes, viti 2014, e deri në vitin 2016 shqiptarëve u janë rriturtaksat me 46.78 mld lekë (364 mln USD) progresivisht. Por megjithëse taksat janë rritur me 364 mlnUSD të ardhurat e Buxhetit 2016 janë vetëm 3% më të larta se sa ato të vititt 2013 në raport me PBB.• Viti 2016 ka qenë më i varfëri në shpenzime kapitale dhe infrastrukturore shënojnë vlerën më të ulët tëfinancuar për periudhën 2008-2016, ato janë sa 4% e PBB-së më të ulëta se sa viti 2013.• Të kursyer në investime për publikun dhe të pakursyer në luksin e ministrive kanë shpenzuar në 2016rreth 45 mln USD për rikonstruksion godinash.• Politikat e pagës në qeveri prodhuan për herë të parë në dhjetë vjet një rënie të pagës reale me -0.4%.