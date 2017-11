Berisha publikon fotot e Tahirit me biznesmenin e arrestuar në Elbasan

Shkruar nga A.Shahini

Sipas mesazhit të qytetarit dixhital fotoja është bërë në komisariatin numër 6 në Tiranë.

Ish- kryeministri Sali Berisha ka publikuar një foto të qytetarit dixhital ku shfaqet biznesmeni O.S së bashku me ish ministrin Saimir Tahiri.Biznesmeni O.S u ndalua nga policia në Elbasan në datë 1 nëntor 2017, pasi nuk iu bind postobllokut të policisë. Pas kontrollit, policia gjeti në mjetin e tij 800 mijë euro dhe dy dëshmi të aftësisë për leje drejtimi të mjeteve lundruese në emër të ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri.Biznesmeni O.S., 25 vjeç ishte ndaluar më 1 nëntor nga policia por vetëm sot, arrestimi i tij u bë publik nga kreu i PD-së Lulzim Basha, i cili akuzoi policinë për fshehjen e ngjarjes dhe i kërkojë Prokurorisë të hetojë. 25-vjeçari deklaroi në polici se paratë i kishte për likuidimin e faturave për blerje hekuri nga babai i tij dhe se patentat i kishte harruar në makinën e tij shoferi i Tahirit. O.S. deklaroi se ishte mik me Tahirin dhe udhëtonin shpesh bashkë.Statusi i Berishes:Sajmir Tahiri me Orestin e 1 milion dollareve cash!Lexoni mesazhin dhe shikoni foton e qytetarit dixhital. sb“Foto e fundit saja me orstin komisariati nr6Kapur me mbi 1milion dollar kesh ne elbasan dhe dy patenta te Sajmir Tahirit e qe policia e mban te fshehte.Administratori perftues i tenderave per te pastriar parate e krimit, nuk justifikon dot burimin e parave.”