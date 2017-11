Prodhohet makina me inteligjencë artificiale që shmang aksidentet

Shkruar nga A.Shahini

Ndërsa u zhvillua ekspozita 2017 Motor Show në Tokio javën e kaluar u prezantua makina e teknologjisë më të fundit, e cila do të ndryshojë të ardhmen e transportit dhe do të rrisë sigurinë.Lexus ka prezantuar makinën që ecën në mënyrë automatike. Ai lëviz me ndihmën e inteligjencës artificiale dhe pa shofer.‘Ls+’ ecën në rrugë pa shofer, mban korsinë e vet, ruan disatancën me automjetet e tjera etj. Përsa i përket llojeve të sensorëve dhe kamerave që do të përdorin për të fuqizuar sistemin e saj, Lexus ka vendosur që të mos i zbulojë tani.Lexus thotë se do të përdorë kombinim të teknologjisë në makinë me inteligjencën artificiale.