Selena Gomez e Justin Bieber, dashuria u rikthye? (FOTO)

Shkruar nga D.T.

Dhe miliona adoleshentë (dhe jo vetëm) shpreson në një rikthim së bashku.

Çifti më i famshëm që dikur kanë qenë të lidhur pedalon dhe shëtit së bashku sërish në Los Angeles.Prej disa ditësh miliona adoleshentë (dhe jo vetëm) pyesin veten nëse do të rifillojë dashuria për Selena Gomez, 25 vjeç dhe Justin Bieber, 23 vjeç ashtu siç ndodhi me çiftin Miley Cyrus-Liam Hemsworth. Me thënë të vërtetën në rastin Gomez-Bieber do të bëhej fjalë për një rikthim për herë të tretë (apo katërt? apo pestë?).Faktet janë këto: një javë më parë u bë zyrtare ndarja midis këngëtares së Fetish dhe The Weeknd. Pak a shumë që atëherë, Selena ka rifilluar të shihet vërdallë me ish-in më të famshëm. Në këto foto, dy të rinjtë më parë pedalojnë dhe pastaj shëtisin - me nga një lëng frutash në duar -rrugëve të Los Angeles. Klima është e qetë, ish-çifti bën muhabet, përqafohet. Nëse duam të gjykojmë nga këto një rikthim dashurie duket mëse i mundur. Fansat janë entuziastë. Por situata duket se është më e komplikuar. Sipas revistës amerikane People, Justin do të rikthehet me Selena-n. Por 25-vjeçarja ka disa dyshime. Gjithashtu, prindërit e saj "nuk do të kërcenin nga gëzimi" me këtë ide. Të dy kanë qenë një çift (shumë i ri) nga viti 2011 deri më 2013, për t'u afruar dhe larguar sërish edhe një herë në vitin 2015. Në mes, problemet gjyqësore, ekzagjerimet dhe një mijë flirtet e atij. "Justin është i lumtur që Selena është beqare", ka rrëfyer një burim për revistën. "Shpreson që të rifitojë besimin e saj në mëyrë që të rikthehen sërish bashkë".Burimi: Vanity Fair Italia