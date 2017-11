Kush e shkakton vërtet kancerin

Shkruar nga Bota.al

Shumë njerëz besojnë se prekja nga kjo sëmundje është krejtësisht e trashëgueshme ose çështje fati. Por, përmes kërkimit shkencor, Cancer Research UK kanë zbuluar se rreziku ynë për tu prekur nga kjo sëmundje varet në faktin e një kombinimi të gjeneve tona, mjedisit tonë dhe gjërave që kanë të bëjnë me stilin e jetës, të cilat ne kemi aftësinë ti kontrollojmë shumë lehtë.

Kanceri është një sëmundje e tmerrshme që ndikon në jetën e miliona njerëzve në mbarë botën.Kanceri shkaktohet nga dëmtimi i ADN-së tonë, raporton Liverpool Echo. Gjërat që hyjmë në kontakt me mjedisin tonë, si rrezet UV, ose përmes mënyrës sonë të jetesës, si kimikatet në duhan që shkaktojnë kancer, mund të dëmtojnë ADN-në tonë. Ky dëm mund të rritet me kalimin e kohës. Nëse një qelizë zhvillon shumë dëme në ADN-në e saj, ajo mund të fillojë të rritet dhe të shumëfishohet në mënyrë të pakontrolluar, kështu fillon kanceri.Ja kush janë gjërat që shkaktojnë ose jo kancerSuperfoods nuk do të parandalojë kancerin, por një dietë e shëndetshme poDisa faqet e internetit pretendojnë se “superfoods” të veçantë mund të ndihmojnë në uljen dramatike të rrezikut për të marrë kancer. Hulumtimi i Kancerit në Mbretërinë e Bashkuar thotë se është një gabim i madhe për të thënë se çdo ushqim i veçantë mund të ketë këtë ndikim, por përmirësimi i dietës në përgjithësi mund të ketë një efekt pozitiv.Shpenzimi i një kohe të gjatë në telefonDisa kanë frikë se shpenzimi i një kohe të gjatë në telefon do të rrisë rrezikun e tumoreve të trurit. Por ka pasur shumë pak ndryshime në normat e tumorit të trurit që nga vitet 1990 pavarësisht përdorimit të telefonave celularë. Shumica e shkencëtarëve mendojnë se nuk ka gjasa, dhe studimi më i madh deri më tani për këtë çështje nuk gjeti lidhje midis telefonave dhe 19 llojeve të ndryshme të kancerit.Veshja e sytjenave nuk shkakton kancer ,madje edhe ato të ngushtaHulumtimi i Kancerit në Mbretërinë e Bashkuar thotë se s'ka asnjë lidhje mes sutjenave dhe kancerit. Nuk ka pasur shumë kërkime, por një studim nuk gjeti asgjë në lidhje që sutjenat të përbëjnë ndonjë rrezik.Mbipesha është shkaku i dytë më i madh i kanceritSondazhet tregojnë se publiku e di se pesha e tepërt dhe obeziteti janë të këqija për shëndetin e tyre, por shumë pak njerëz janë të vetëdijshëm se këto janë të lidhur me kancerin. Më shumë se një në 20 kancere në Britani është e lidhur me mbipeshën. Ajo mund të shtojë rrezikun e gjetjes së kancerit të gjirit, zorrëve, mitrës, tubit të ushqimit, pankreasit, veshkave, mëlçisë, stomakut, fshikëzës së tëmthit, vezoreve, tiroides, gjakut dhe trurit.