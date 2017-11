David Silva pret rinovimin

Shkruar nga A.Shahini

31-vjeçari, dy herë kampion europe me Spanjën, po bisedon me klubin për mundësinë e zgjatjes së kontratës, me aktualen që skadon në përfundim të sezonit 2018-2019. Spanjolli është i bindur se do të gjendet gjuha e përbashkët, për të mbyllur një dekadë si “Cityzens”.

David Silva ka rezultuar një nga pikat më të forta në formacionin e Manchester City-t në këtë sezon, me ekipin anglez që ka fituar 9 nga 10 takimet e para të Premier League-s.“Bisedimet po ecin normalisht. Shpresoj që në fund të firmos kontratën e re, sepse dua të luaj për 10 vjet me Manchester City-n. Lutem cdo natë që të fitoj edhe Championsin me këtë skuadër.”Që kur mbërriti në Manchester ne verë të 2010-ës, David Silva ka mundur të fitoje dy tituj të Premier League-s (2011–12, 2013–14) 1 FA Cup (2010–11), 2 Football League Cup (2013–14, 2015–16) dhe 1 FA Community Shield (2012).