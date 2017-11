FIA, si do të jenë makinat e Formula 1 duke filluar nga 2021

Shkruar nga A.Shahini

Një ndër pikat kryesore të marrëveshjes është ulja e kostove për ndërtimin e makinave, që do të rrisë rivalitetin gjatë garës. Do të vazhdojë të jetë në fuqi motori hibrid, por do të rritet zhurma e tij, duke kënaqur kështu spektatorët, që kërkonin rikthimin e një rikthim në të shkuarën.

Federata Ndërkombëtare e Automobilizmit (FIA) ka bërë publike sot disa nga vendimet e marra sot në mbledhjen e radhës së bordit të saj, të cilat kanë të bëjnë me njëvendëshet që do të përdoren duke nisur nga viti 2021.Motorët e rinj do të jenë 1,6 litra V6 turbo dhe regjimi i motorit me 3000 xhiro në minutë, pikërisht për të shtuar zhurmën e tij gjatë garës. “Formula 1 e të ardhmes ka si objektiv të jetë epiqendra e teknologjisë, për të argëtuar tifozët të çdo grupmoshe dhe për ta bërë kampionatin sa më konkurrues. Mendojmë se makinat që do të përdoren në të ardhmen do t’i plotësojnë këto kritere”, tha Ross Brawn, shefi i garave të Formula 1, që është edhe përgjegjës i projektit të ri.