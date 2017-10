Investitorët e huaj të pasigurtë në Shqipëri

Janë këto sugjerimet e Presidentit të Dhomës amerikane të Tregtisë, Mark Crawford. Në një intervistë për “TV Scan”, Crawford theksoi se barra fiskale është e rëndësishme për ta bërë vendin atraktiv krahasuar me rajonin, por jo problemi kryesor sa i përket investitorëve të huaj. Këta të fundit po largohen për shkak të konflikteve të vazhdueshme tregtare, përfshirë edhe presionet që vijnë sidomos nga problemi i ndarjes së pronave. Crawford evidenton se sipërmarrësit amerikanë kanë tërhequr investimet në energjetikë, ndërkohë një sektor premtues dhe me interes rezulton ai financiar. Teksa ndalet në perceptimin që investitorët e huaj kanë për Shqipërinë, Presidenti i Dhomës amerikane të Tregtisë, thotë se është mjaft e rëndësishme që Shqipëria të promovojë sektorët ku ka potencial për të investuar. Dhoma amerikane e Tregtisë i ka paraqitur Ministrisë së Financave, një listë propozimesh prej 25 pikash lidhur me paketën fiskale të vitit 2018, duke vënë theksin tek tatimi mbi dividendin dhe ulja e kufirit të regjistrimit të TVSH apo aftësitë menaxhuese të administratës tatimore lidhur me to.

Shqipëria duhet të ofrojë më shumë siguri për investitorët, t’i japë fund burokracive dhe për më tepër ka nevojë për promovim.