Të udhëtosh në Europë gjatë vjeshtës

Shkruar nga D.T.

Të udhëtosh në vjeshtë pa harxhuar një pasuri të tërë në hotele të seleksionuaraVjeshta dhe dëshira për të udhëtuar. Për të përballuar më mirë ardhjen e kohës së keqe, për t'u arratisur nga rutina e përditshmërisë, për të vizituar të gjitha kryeqendrat europiane, për të parë ato ekspozita apo muze që flasin të gjithë. Arsyet për t'i lejuar vetes një pushim gjatë këtij sezoni janë të shumta. Më poshtë po iu rendisim disa udhëtime në kryeqendrat europiane.Shën PetersburguNuk ka sezon më të mirë se sa vjeshta për të vizituar bukurinë e përjetshme të një perle lindore si Shën Petersburgu. Metropoli rus është qyteti më i leverdisshëm gjatë muajit tetor, me një çmim mesatar prej 48 euro për dhomë dopio në natë. Një okazion i veçantë dhe i rrallë për të admiruar kryeveprat e trashëgimisë ose për të vizituar Pallatin e Katerinës, në një distancë fare të shkurtër nga qyteti.SofjeKryeqyteti i Bullgarisë mund të zbulohet një surprizë shumë e bukur për të gjithë ata që dëshirojnë të shkëputen totalisht nga ambienti i zakonshëm për t'u zhytur në një kulturë të ndryshme dhe origjinale. Mjafton vetëm të dini se bullgarët, në ndryshim nga pjesa tjetër e europianëve, tundin kokën për të thënë po dhe e lëvizin poshtë-lart për të thënë jo. Kjo dhe një seri tjetër kuriozitetesh dhe vendesh, mund t'i zbuloni për vetëm 55 euro në një dhomë dopio për natë.BeogradiPadyshim një zgjedhje e përkryer për turistë të cilëve u pëlqen të festojnë. Kryeqyteti serb po konfirmohet gjithnjë edhe më shumë si një destinacion i ri dhe i ndritshëm. Midis klabeve dhe lokaleve të shumta dallojnë ato në anije, të cilat janë të pozicionuara në Danub. Mund të flini në hotel pasi jeni argëtuar pafund me mesatarisht 58 euro nata.LubjanaGjatë vjeshtës, në tregjet e kryeqytetit slloven festohet muaji i korrjes, me sportele plot e përplot me produkte tradicionale dhe ngjarje me tema të ndryshme. Pasi të keni vizituar tregun detyrimisht duhet të bëni një shëtitje në rrugicat e ngushta të qendrës ose nëpër parqet e panumërta në qytet. Gjatë muajit tetor mund të gjeni dhoma dopio për 89 euro nata.BudapestiNuk ndodh çdo ditë që të shkosh vërdallë në të famshmet "pub-e në gërmadha", lokale piktoreske dhe unike të fituara gjatë punësimit, pak a shumë ligjor, të disa ndërtesave të periudhës socialiste. Budapesti është edhe relaks me banja termale të Szechenyi, më të mëdhatë në Europë. Të flesh në kryeqytetin hungarez në vjeshtë të kushton mesatarisht 87 euro nata.