Christopher Bailey i jep lamtumirën Burberry-t pas 17 vjetësh si drejtor krijues

Shkruar nga D.T.

Kush do të marrë vendin e tij në shtëpinë e modës angleze më prestigjioze?Një lajm i fundit në botën e modës: Christopher Bailey lë Burberry. Ishte viti 2001 kur stilisti erdhi në shtëpinë e modës angleze më të famshme në botë në rolin e drejtorit krijues, duke kontribuar në një rigjallërim radikal dhe duke e transformuar në markën në të cilën e njohim sot. Sot, pas 17 vitesh me koleksione mahnitëse dhe relovucionarizuese në modë si sflilatat e See Now Buy Now, Christopher Bailey i thotë lamtumirë Burberry dhe është gati të ndërmarrë projekte të reja.Kush do të vijë në vendin e tij? Kush do të kujdeset për të riiinterpretuar dhe rilexuar pardesynë më të famshme në modë me kode të brendshme të reja stilistike, por duke ngelur gjithsesi besnike ndaj vetes, ashtu siç Bailey bëri gjatë këtyre viteve të shkëlqyera karriere? Sfilata e modës e fundit shumë e duartrokitur ka qenë një homazh për trashëgiminë më ikonike të Burberry dhe në të njëjtën kohë diçka shumë bashkëkohore (edhe në bashkëpunimin me Gosha Rubchinskiy), që pikërisht në historiken kontrolli i fantazisë kishte gjetur çelësin e tij kryesor. Një koleksion që, për shumë arsye edhe me lajmin e sotëm, duket si mbyllja perfekte e një cikli. Dhe shënjon pikën e një fillimi të ri, si për Christopher si për të ardhmen e Burberry. Pas 17 vitesh (që për një shtëpi mode në këto kohë është e barabartë me një kohë gjeologjike) sot jemi përpara një viti të ri zero. Dhe pyetja që shtrojnë të gjithë ekspertët e fushës është: çfarë do të ndodhë tani në shtëpinë e modës më aristokratike të Anglisë?Për momentin ka vetëm heshtje dhe e vetmja gjë e sigurtë është se Bailey do të mbulojë rolin e presidentit dhe të shefit krijues deri më 31 mars të 2018. "Ka qenë një privilegj i madh të punoj tek Burberry, pranë një grupi të jashtëzakoshëm njerëzish nga të cilët në këto 17 vite kam mësuar shumë, ka deklaruar stilisti, dhe jam plotësisht i bindur që më e mira për Burberry duhet ende të vijë dhe që shoqëria do të jetë gjithnjë edhe më e fortë falë strategjisë që kemi zhvilluar dhe falë talentit të jashtëzakonshëm të një udhëheqësi si Marco. Jam entuziast për të ndërmarrë projekte të reja krijuese, por mbetem plotësisht i përkushtuar për suksesin e ardhshëm të kësaj marke të mrekullueshme dhe për të garantuar një tranzicion të rregullt".Burimi: ELLE Italia