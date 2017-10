Selena Gomes dhe The Weeknd janë ndarë

Shkruar nga D.T.

Faji është i distancës dhe i impenjimeve në punë. Fansat, ndërkohë, shpresojnë në një rikthim të saj me Justin Bieber. Janë parë së bashku.

Të dy këngëtarët janë ndarë pas dhjetë muajve së bashku.I ka ardhur fundi dashurisë midis Selena Gomez dhe The Weeknd, që janë ndarë nga njëri-tjetri pas dhjetë muajsh lidhjeje. Lajmi, i konfirmuar edhe nga revista People, vjen si një rrufe në qiell të hapur, dalja e fundit ku janë parë bashkë daton 8 shtatorin e shkuar, në një festë të revistës Harper's Bazaar gjatë New York Fashion Week. E gjitha si në një skenar: buzëqeshje, puthje, fjalë që pëshpëriten në vesh për të treguar një komplicitet të madh. Ose të paktën kështu dukej.Burimet flasin se muajt e fundit ishin të vështirë, ajo që ka çuar në ndarjen përfundimtare ka qenë distanca, edhe se ajo do të bënte të pamundurën për të qenë në koncertet e këngëtarit."Për ata ishte e vështirë të arrinin në faktin që ky do të ishte drejtimi drejt të cilave po shkonin gjërat, por ka qenë për muaj të tërë", ka rrëfyer një person i brendshëm, "Tani për tani ka mbaruar, por janë në kontakt".Për këngëtaren 25-vjeçare viti i fundit nuk ka qenë i lehtë edhe për shkak të problemeve të vazhdueshme shëndetësore, ku verën e shkuar u detyrua t'i nënshtrohej një transplantimi të veshkave, ku dhuruese ishte mikja e saj Francia Raisa: "Ishte një çështje jete a vdekjeje", ka rrëfyer Selena për Nbc. "Ecja përpara ditë pas dite". Tani, më në fund, është e qetë dhe mund të marrë në dorë jetën e saj, ndërkohë që kronika rozë flet për një rikthim dashurie me Justin Bieber.Këta të dy, që kanë qenë të lidhur në vitin 2011, janë lidhur dhe ndarë disa herë, janë parë së bashku duke ngrënë mëngjes. Këngëtari nuk ka lidhje me ndarjen e Selena-s me The Weeknd, por fansat e çiftit shpresojnë për një fund të lumtur.Burimi: Vanity Fair Italia