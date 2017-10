Emery hedh poshtë zërat se Neymar është i mërzitur

Shkruar nga A.Shahini

Unay Emery hedh poshtë zërat se Neymar është i mërzitur me videoseancat e organizuara prej tij, duke këmbëngulur se blerja më e shtrenjtë në histori nuk ka shprehur asnjë pakënaqësi.“Në seancat punës, kur përfshihen dhe ato video, ai është shumë i vëmendshëm. Të gjithë lojtarët e dinë sesa të rëndësishme janë këto seanca. Nëse nuk do t’i aplikoja, vetë futbollistët do të ma kërkonin.”Trajneri i PSG komentoi edhe raportimet e fundit në media për një humor të keq të brazilianit, të cilit po i mungon Barcelona, aq sa udhëtoi për të takuar ish-shokët e skuadrës së tij gjatë fundjavës.“Neymar do të fitojë trofe me Parisin, për këtë jam i sigurtë. Kur nënshkroi kontratën, e bëri me shumë dëshirë dhe motivimin për të punuar me PSG”.