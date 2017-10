Nadal s'e lëshon vendin e parë, e mbyll 2017 në krye të renditjes

Shkruar nga A.Shahini

Zyrtarizimi erdhi pas deklaratës së Roger Federer se nuk do të marrë pjesë në turneun Masters të Parisit, që nis sot pasdite. Zviceriani, fitues ditën e diel në turneun e Bazelit, ka 1,440 pikë disavantazh ndaj Nadal, që do të jetë në turneun parizien dhe do të thellojë diferencën. Ndërkohë që, të dy tenistët do të garojnë në finalet e “ATP Championship”, turneu i 8 më të mirëve, që nis në mesin e nëntorit, në Londër.

Rafael Nadal është i sigurt që do ta mbyllë vitin 2017 si “Numri 1” në botë.Për tenistin spanjoll kjo është java e 11-të në krye të renditjes botërore për këtë vit, që kur e mori atë, pas triumfit në grand slemin e US Open. Ky do të jetë viti i katërt për Nadal që e mbyll sezonin në krye të renditjes (i pari edhe në vitet 2008, 2010 dhe 2013). Tërheqja e Federer nga Masteri i fundit i këtij viti i dha garancinë për ta mbyllur edhe 2017-ën si “Numri 1”.