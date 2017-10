Anastas Angjeli, miliarderi i Ramës me shtëpi 589 metra katrorë sipërfaqja

Shkruar nga A.Shahini

Renditja e deputetëve sipas të ardhurave më të larta të personave të familjes, kryesisht bashkëshortë apo bashkëjetues e kryeson zoti Anastas Angjeli, pasi zonja Greta Angjeli ka siguruar gjatë 2016 të ardhura vetëm nga punësimi pranë AAEF (Albanian American Enterprise Fund) në vlerën njëqind e tridhjetë e katër mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë dollarë. Familja Angjeli kryeson në renditjen sipas kategorisë të ardhura nga persona të familjes së deputetit.

Open Data Albania ka publikuar një raport të ri për pasurinë e deputetëve dhe bashkëshorteve ose bashkëjetuesve të tyre.Shtëpi banimi me 450 m2 sip. truall dhe 589 m2 sip. banimi, vlerë 11 500 000 lekë, ndërtuar në vitet 1992-1995. Shtëpia është financuar me të ardhurat e siguruara nga shitja e apartamentit të përfituar nga procesi i privatizimit plus të ardhurat e pjestuara nga shitja e shtëpisë së prindërve të bashkëshortes si edhe kredisë bankare.2) Tokë me sip. 440 m2, në rrethin e Sarandës, me vlerë 264 000 lekë, blerë me të ardhurat familjare.3) Apartament me vlerë 330 000 dollarë në Boston, SHBA, blerë me të ardhurat familjare dhe të ardhurat nga investimet.4) Apartament me sip. 158 m2 në Sarandë.5) Dyqan me sip. 99 m2, në Sarandë, me vlerë të paspecifikuar.6) Znj. Jona Marashi, shtëpi banimi me vlerë 168 700 dollarë, pjesa në bashkëpronësi është 25%, blerë nëpërmjet të ardhurave të bashkëpronarëve dhe kredisë bankare.1) Gjendja e llogari bankare totale 535 323 lekë.2) Gjendja e llogarive bankare 4 111 dollarë.3) Gjendja e llogarive bankare 2 741 euro.4) Kartë krediti minus 2 945 euro.5) Kredi për blerje apartamenti për motrën 39 009 euro.6) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, zotëron depozitë bankare me vlerë 378 000 dollarë, krijuar nga të ardhurat familjare.7) Znj. Angjeli ka llogari bankare me gjendje 5 851 dollarë., krijuar me të ardhurat nga paga dhe investimet.8) Znj. Angjeli ka llogari bankare me gjendje 1 337 euro, krijuar me të ardhurat nga paga dhe investimet.9) Znj. Angjeli ka llogari bankare me gjendje 197 206 lekë, krijuar me të ardhurat nga paga dhe investimet.10) Znj. Angjeli ka fond pensioni privat 524 135 lekë.11) Znj. Angjeli deklaron krediedhënie me vlerë 21 132 599 lekë, pa specifikuar afatin kohor dhe normën përkatëse të interesit.12) Znj. Jona Marashi, ka llogari bankare me vlerë totale 52 162 dollarë, krijuar nga të ardhurat familjare.13) Znj. Jona Marashi ka kredi bankare me vlerë 95 000 dollarë, marrë për blerje shtëpi banimi.14) Znj. Jona Marashi ka kredi me vlerë 21 000 dollarë, marrë për shkollimin në nivel master.2) 1) Z. Angjeli zotëron automjet me vlerë 50 915 dollarë, blerë nga të ardhurat familjare.2) Znj. Jona Marashi zotëron dy automjete, njëri me vlerë 26 800 dollarë, blerë nëpërmjet qirasë financiare dhe tjetri me vlerë 28 000 dollarë, blerë nga të ardhurat familjare.3) Z. Angjeli deklaron si pasuri OJF-në Qendra Mesdheu, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, me vlerë 100 000 lekë.4) Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputete, 2 545 441 lekë.2) Të ardhura nga mësimdhënie pranë Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë, 2 046 120 lekë.3) Të ardhura nga mësimdhënie në UNS Maqedoni, 4 000 dollar.4) Të ardhura nga udhëheqje të mbrojtjeve shkencore në Kolegjin Iliria Kosovë, 2 300 euro.Kreditë1) Shlyer në vitin 2016 vlera -390 euro për një kredi bankare për blerje apartamenti me sip. 70 m2 për motrën në Greqi. Më 31 dhjetor mbeten pashlyer 34 610 euro.2) Shlyer në vitin 2016 -8 486 euro për një kredi bankare për blerje veture në Mars 2015 me principal 50 000 euro dhe çmim blerje 87 000 euro. Më 31 dhjetor mbeten pashlyer 33 414 euro.3) Vajza, shlyer në vitin 2016 -43 670 dollar për një kredi për shtëpi. Mbetur pa paguar më 31 dhjetor 97 835 dollar.4) Vajza, shlyer në vitin 2016 -3 000 dollar për një kredi për veturë, shlyer total.