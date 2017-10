Të flesh gjumë poshtë yjeve të Afrikës Jugore

Shkruar nga D.T.

Në Kagga Kamma Nature Reserve, në rajonin e maleve Cederberg, është Star Suite e gdhendur në shkëmbinj për netët më romantike të të gjitha kohërave.Malet e Cederbergut janë një nga zonat më mahnitëse në Afrikën e Jugut: një hapësirë e shkretuar e shkëmbinjve ranorë të zbukuruar me gdhendje shkëmbore nga njerëzit e San Bushmenit, banorët origjinalë të dëbuar nga kolonitë evropiane. Tre orë me makinë nga Cape Town, është një zonë e madhe, për të jetuar me 250 kilometra shtigje gjatë të cilave nuk është e pazakontë të takosh antilopë, zebra, ndonjëherë edhe leopardë. Vendi për të jetuar natyrën në plotësinë e tij, edhe natën nën yje, në një nga dhomat e Kagga Kamma Nature Reserve: një rezervë prej 15,000 hektarësh në juglindje të rajonit.Janë dhoma pa mure të gdhendura në pjesë të mëdhaja shkëmbore për të shijuar këtë shfaqje në rreshtin e parë dhe pa u shqetësuar nga askush: ju mund të zgjidhni midis Outcrop open air room me një krevat dhe një tualet apo ekskluziven dhe të renë Star Suite. Nuk ka asnjë fushë për celular ose Wi-Fi, por ka të gjitha lehtësitë: një krevat me madhësi mbretëreshë, një banjo, një zonë lounge, një pishinë private . Vendi i netëve më romantike, duke e kaluar me shikimin e Rrugës së Qumështit para se të zgjoheni nga këngët e zogjve.Privatësia është absolute, edhe sepse Star Suite është larg nga të gjitha dhomat e tjera të resortit dhe nga holli. Dhe kjo është e sigurt: specifikohet se në këtë zonë nuk ka grabitqarë, që kafshët e tjera jetojnë në anën tjetër, të cilët nuk kanë dëshirë të shqetësojnë njerëzit dhe nuk është hasur ndonjë lloj aksidenti. Në çdo rast, në qoftë se ju me të vërtetë nuk e ndieni, Kagga Kamma gjithashtu ofron dhoma konvencionale në shtëpiza dhe në dhomë-shpella të gdhendura në shkëmb.Dhomat open air mund të rezervohen edhe si shtesë e një dhome tradicionale hoteli: kostoja e kësaj shtese është rreth 70 euro, ndërsa dhomat fillojnë në rreth 130 euro për një natë me mëngjes.