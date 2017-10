Ushqim dhe biodiversiteti detar tek Under, restoranti i parë nënujor në Europë

Shkruar nga D.T.

Në Norvegji do të hapet një restorant në fund të detit, për të jetuar një eksperiencë të paprovuar më parë, por edhe për të na mësuar se si të respektojmë biodiversitetin.Do të jetë restoranti i parë në Europë nënujor dhe njëkohësisht qendër kërkimesh për biologjinë detare: do të quhet Under (në norvegjisht e mrekullueshme), do të ndërtohet në Båly, përgjatë bregut jugor norvegjez. E ka projektuar studioja Snøhetta, e cila do të fillojë ndërtimin e saj më 2018 dhe pastaj do ta hapë atë për publikun më 2019.Si do të jetëDo të jetë një strukturë e thellë prej 5 metrash që do të prekë sfondin. E gjitha do të ketë tre nivele: hyrje me garderobë, bar me shampanjë dhe në fund dhomë ngrënie e vërtetë me rreth 100 vende.Shfaqja do të jetë këtu, sepse do të jetë e rrethuar nga një vetratë shumë rezistente e projektuar për t'i bërë ballë rrymave dhe të ftohtit, të cilat do të japin ndjenjën e të qenit në ujë. Çdo herë do të jetë një ndjenjë e ndryshme sepse ndryshimet ndryshojnë sipas stinëve dhe kushteve të motit.Pjesa e vetme e strukturës e dukshme nga jashtë do të jetë një monolit i madh i betonit që do të veprojë si një gumë artificiale për të lejuar që molusqet të kapen për të formuar koloni që do ta zbrazin natyrshëm këtë shtrirje deti dhe ta popullojnë atë duke tërhequr lloje të tjera.Deti"Struktura nuk do të jetë një akuarium, por pjesë e sistemit detar", duan të theksojnë arkitektët e studios Snøhetta, të cilët në ilustrimin e projektit gjithashtu nënvizojnë se qëllimi, përveç duke na bërë të përjetojmë një përvojë që nuk e kemi provuar kurrë më parë, është sensibilizimi i të ftuarve në lidhje me biodiversitetin detar. Kjo është arsyeja pse rruga nga hyrja në sallë do të mbajë një ekspozitë kushtuar specieve që popullojnë këtë shtrirje të detit. E ka realizuar ekipi biologjik detar që ka punuar me Snøhetta edhe për ta bërë Under me ndikimin zero dhe se këtu, në fund të detit, do të vazhdojë të punojë për projekte kërkimore.