Scarlett Johansson loton: "Dhembja e familjes time"

Shkruar nga D.T.

Dhe nuk i përmban dot lotët. "Është çmenduri të mendosh që stërgjyshi im hebre Saul ishte në Amerikë, ndërsa vëllai i tij i burgosur në geton e Varshavës".

Aktorja, e ftuar në një program televiziv, zbulon fatin e trishtë të një pjese të paraardhësve të saj.Scarlett Johansson nuk arrin të mbajë lotët. Aktorja, 32 vjeç, protagoniste e një episodi të Finding Your Roots (show amerikan që heton në lidhje me rrënjët familjare të personazheve të famshëm), preket ndërsa lexon për të shkuarën e dhembshme të një pjese të familjes së saj.Scarlett, që ka babain me origjinë daneze dhe nënën të lindur në New York, por me origjinë hebreje, ka zbuluar në një emision drejtpërdrejt në TV se ndërkohë që stërgjyshi i saj punonte në një dyqan ushqimesh në New York, i vëllai u vra në geton e Varshavës, gjatë Luftës së Dytë Botërore, së bashku me dy fëmijët 17 dhe 15 vjeç."I kisha premtuar vetes që nuk do të qaja, por është kaq e vështirë", shpjegon aktorja, përpara dokumentarit që tregon për jetën (dhe vdekjen) e paraardhësve të saj. "Nuk arrij të përfytyroj tmerrin. Është çmenduri të mendosh Saul-in që shiste ushqime në Amerikë dhe fati i vëllait tjetër në Europë komplet ndryshe".Aktorja, pavarësisht emocioneve, ka falëndëruar produksionin e programit që i ka zbuluar një pjesë të historisë së paraardhësve të saj. "Ndihem edhe më e lidhur me familjen time, rrënjët janë të rëndësishme".Burimi: Vanity Fair Italia