Kostumi me pantallona, ja si ta kombinoni

Shkruar nga D.T.

Pikë për pikë. Nëse bëhet fjalë për ambientin e zyrës edhe më shumë. Një nga tendencat e modës të sezonit Vjeshtë-Dimër 2017-2018, në fakt, kostumi me pantallona është një nga veshjet më tërheqëse që është parë në pasarela. Në vrull të plotë në vitet '80, midis nostalgjive yuppie dhe gjendjes së gruas në karrierë, fuqia e kostumit vazhdon të jetë një super trend: femërorja takon mashkulloren dhe i jep jetë kompleteve xhaketë dhe pantallonave me shije të rrobaqepsisë së lartë dhe formale.

Stili mashkullor është rigoroz.Nga Victoria Beckham është kostumi ngjyrë kamel me xhaketën sportive të gjerë dhe dopiopet dhe pantallonat e gjera dhe fluide është bërë menjëherë një ikonë e koleksionit. Dhe nuk është e vetmja. Këtë sezon do të keni vështirësinë e zgjedhjes, kështu që do të bëni mirë të frymëzoheni nga tendencat që janë parë nëpër pasarela. Po, sepse kostumi me pantallona me stil elegant dhe e kërkuar e menduar për gratë, por që e pëlqejnë shumë edhe burrat, janë më të vërtetë shumë. Dhe janë të shumta variantet në të cilat shfaqet. Kostumet me ngjyra të errëta (gri ose të zezë) dhe viza të holla të cilat i kemi parë tek Zimmermann ose me kuadrata tek Ellery, model si Princi i Uellsit që e gjejmë tek Jason Wu apo në kadife të butë tek Trussardi, xhaketa over tek Celine etj.Burimi: ELLE Italia