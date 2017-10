Qeveria, 820 milionë euro krim ekonomik në vetëm një vit

Shkruar nga A.Shahini

Në një reagim në Facebook, Kadiu shkruan se borxhi publik është rritur me 23.4 miliard lekë, ndërsa i gjithë buxhetit i vitit 2016 tregon sesa qorrazi qeveria alokon fondet publike dhe i alokon ato kryesisht ne shpenzime operative.

820 milionë euro është krimi ekonomik që i ka shkaktuar qeveria qytetarëve shqiptarë, sipas deputetes së PD Fatbardha Kadiu, anëtare e Komisionit të Ekonomisë.Më poshtë lexoni reagimin e plotë.“Duke parë draftin e paraqitur rezulton se krimi ekonomik i shkaktuar nga kjo qeveri ndaj qytetarëve shqiptarë për vitin 2016 është 820 milionë euro (109.546 milionë lekë). Në total për tre vite 2014-2015-2016 ky krim ekonomik sipas KLSH-së ka arritur në shifrën alarmante 2.5 miliardë euro.Po ashtu, duket qartë se qeveria ka një mungesë të theksuar strategjie afatgjatë; paaftësi për menaxhimin e financave publike dhe konfuzion në përcaktimin e objektivave.Për më tepër, analiza më poshtë:– Borxhi publik (pa përllogaritur detyrimet e fshehura) është rritur me 23.4 miliardë lekë.-Deficiti buxhetor është realizuar 34% nga financimi i brendshëm dhe 66% nga financimi i huaj. Kthimi në të kundërt i këtij raporti (të brendshëm me të huaj) tregon koeficientin e ulët të indipendencës së financave publike të vendit tonë.– Bilanci tregtar është rritur apo zgjeruar me 11.3%.– Nëse do ta shikonim realizimin e buxhetit në bazë produktesh do të shohim se 11 ministri nuk kanë arritur të realizojnë produktet e tyre sipas programeve përkatëse.– Përsa i përket shpenzimeve të pushtetit vendor vihet re se shpenzimet mbi pagat krahasuar me vitin 2015 janë shtuar me 47%. Ky element është tregues i qartë se reforma administrative-territoriale, që kishte si objektiv të saj dhe uljen e shpenzimeve mbi personelin rezulton ineficente. Jo vetëm që ky zë nuk është ulur, por rezulton dhe i rritur në masën 47%.– Taksa e biznesit të vogël është ulur. Por taksat lokale pothuajse janë dyfishuar. Pra barra fiskale, e biznesit të vogël është rritur shumë më tepër se ajo e vitit 2015.I gjithë buxhetit i vitit 2016 tregon sesa qorrazi qeveria alokon fondet publike dhe i alokon ato kryesisht ne shpenzime operative. Ndryshimi shpeshherë i saj bën që dokumenti i buxhetit të humbi rolin e tij të qenit mjet strategjik për zhvillimin e vendit.Parë ky buxhet edhe në kuadër të buxhetit afatmesëm shikohet një mungesë strategjie sesi qeveria dizenjon ecurinë ekonomike të vendit dhe kjo tregon një mungesë aftësie të menaxhimit të financave publike. Paqartësia midis qëllimit objektivave dhe produkteve mbetet shumë konfuze”.