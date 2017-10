Studimi, pasiviteti fizik është më shpesh një shkak vdekjeje sesa obeziteti

Shkruar nga A.Shahini

Megjithëse obeziteti dhe mbipesha zakonisht lidhen me rreziqe të ndryshme shëndetësore, një studim i kohëve të fundit i kryer nga shkencëtarët e Universitetit të Kembrixhit sjell një paralajmërim dramatik mbi këtë çështje.Studimi që shqyrton një lidhje midis nivelit të aktivitetit fizik dhe vdekshmërisë, botuar në “American Journal of Clinical Nutrition”, konkludon se pasiviteti fizik është më shpesh një shkak vdekjeje sesa obeziteti, mes evropianëve.Konkluzionet e studimit, personat që nuk janë fizikisht aktivë kanë një rrezik shumë më të lartë shëndetësor sesa personat që janë mbipeshë, por praktikojnë një lloj aktiviteti fizik. Të dhënat e studimit tregojnë se shkalla e vdekshmërisë është 22.7 për qind më e lartë në mesin e personave joaktivë dhe se në Evropë dy herë më shumë njerëz vdesin çdo vit krahasuar me ato të vdekshmërisë së të cilëve është shkaktuar nga obeziteti.Të jesh i thjeshtë nuk do të thotë që ne nuk duhet të kujdesemi për shëndetin tonë dhe fakti që dikush nuk është mbipeshë nuk duhet të jetë një justifikim për shmangien e aktivitetit fizik. Ushtrimet e njëtrajtshme, vizitat në një palestër apo ndonjë formë tjetër e organizuar rekreative përfaqësojnë një përpjekje të madhe për shumë njerëz. Megjithatë, siç këshillohet nga shkencëtarët e Kembrixh, një shëtitje e shpejtë prej 20 minutash është e mjaftueshme për t’i siguruar trupin me një nivel të mjaftueshëm të aktivitetit fizik.Futja e zakoneve shumë të thjeshta që as nuk marrin shumë kohë, as nuk ndryshojnë ritmin tonë të përditshëm, mund të na ndihmojnë të djegim deri në 100 kalori në ditë.