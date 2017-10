James Rodriguez flet për jetën e re tek Bayern Munich

Shkruar nga A.Shahini

Ai falënderoi Ancelottin për gjithçka që mësoi nën komandën e tij.

James Rodriguez ka rishikuar muajt e tij të parë në radhët e Bayern Munich, pas fitores kundër Leipzigit, ku kolumbiani realizoi golin e dytë me fanellën e ekipit bavarez.- Urime për golin tuaj të dytë të Bajernit!Faleminderit shumë. Ishte një ndjenjë e bukur për të shënuar golin tim të parë, ndërsa luajtëm në “Allianz Arena”. Mendoj se kemi luajtur një lojë të mirë në përgjithësi. Kemi krijuar shanse të mira kundër Leipzig dhe tri pikët kurrë nuk ishin në rrezik.- Ka pasur shumë biseda për përshtatjen tuaj te Bayern Munich. Si po veproni pas dy muajsh në Mynih?Kam pësuar disa siklete në pjesën e prapme, para se të përballesha me Leipzig, të mërkurën e kaluar, por tani jam kthyer në formë të plotë. Përpiqem të përfshihem në sesionet e trajnimit, në mënyrë që të tregoj cilësitë e mia në ndeshje. Është e qartë se ende duhet të përshtatem me jetën time të re këtu në Mynih, por çdo ditë funksionon më mirë. Ndihem rehat këtu.- Disa media folën për problemet e përshtatjes, na shpjegoni diçka më shumë…Jeta këtu është krejtësisht e re për mua. Unë, gjithashtu, duhet të bëj më shumë me stilin e lojës, që propozon Bayern. Është diçka që nuk vendoset nga sot në nesër, nga të ftohtit apo të folurit. Por, në fund, ajo që ka rëndësi këtu, është futbolli, një sport që është i njëjtë në çdo cep të botës. Unë bëj atë që dua, me të cilën jam gjithashtu i lumtur këtu. Ndeshje si sot, në të cilat unë shënoj, më japin fuqi për atë që duhet të vijë.Jupp Heynckes ju vlerësoi në disa konferenca për shtyp dhe theksoi rëndësinë tuaj për ekipin. Cila është marrëdhënia me trajnerin e ri?E madhe. Ai është një trajner me përvojë, që përcjell qetësi dhe siguri. Kjo tregon se ai ka jetuar shumë, gjatë gjithë karrierës së tij, si trajner. Me të përpiqem të bëj gjëra të njëjta si me trajnerët e tjerë që kam pasur: t’i zbatoj idetë e tij, të mësoj prej tij dhe të rritem si futbollist.- Ju erdhët te Bayern Munich si një kërkesë e shprehur e Carlo Ancelottit, i cili u shkarkua pas disa ndeshjeve. Mendimi juaj për shkarkimin e tij?Askush nuk është i lumtur për këtë gjë, por fatkeqësisht futbolli është kaq i përhershëm. Të gjithë ne që lëvizim në këtë botë duhet ta marrin parasysh këtë. Gjithmonë mbani në mend se gjërat mund të ndryshojnë menjëherë. Unë mund të them vetëm se i jam shumë mirënjohës Karlos për gjithçka që munda të mësoj prej tij.- Si një kolumbian që jeni, a jeni mësuar me një lloj tjetër klime në Gjermani?Vërtetë, por unë nuk kam marrë kohë për ta pajisur veten për dimër. E vërteta është se bën vërtet ftohtë këtu, por nuk më intereson shumë. E konsideroj fazën time në Mynih si një jetë të re dhe kjo do të thotë të jetosh gjëra të reja. Çdo ditë më pëlqen më shumë.