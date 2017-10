Dashuria sipas Nicole Kidman: Keith Urban, bashkëshorti, miku dhe i dashuri më i mirë

Shkruar nga D.T.

Ajo i dhuron dedikimin më të bukur. Dhe tregon se hera e dytë mund të shkojë edhe më mirë (edhe nëse e parë quhet Ton Cruise).

Këngëtari country mbush 50 vjeç, nga të cilët 12 të kaluara me aktoren.Nëse në martesën e parë me yllin e Hollivudit Tom Cruise, Nicole kishte rrëfyer që kur kishte qenë e lidhur me të "ishte shumë e re", martesa e dytë e aktores Kidman është më e ndërgjegjshme. Është më pak perfekte se sa ajo që dukej me Tom, por me Keith Nicole ka gjetur lumturinë. Kidman ka uruar bashkëshortin e saj në profilin e saj në rrjetin Instagram duke shkruar: "Gëzuar ditëlindjen bashkëshortit, mikut më të mirë, të dashurit, babait dhe burrit më të mirë në botë. Ne jemi shumë me fat që të kemi. Me dashuri nga Nicole Mary, Sunday Rose & Faith Margaret".