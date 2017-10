Udhëtim për Halloween, qytetet që duhet të vizitoni

Shkruar nga D.T.

Ka shumë vende në botë që do të bëjnë të përjetosh një eksperiencë autentike të tmerrit gjatë pushimeve të tua të Halloween. Më poshtë po iu sugjerojmë disa nga qytetet ku ju mund të vizitoni shtëpi të magjepsura, varre dhe deri në lagje ku kanë jetuar shtriga, ku eksperienca e Halloween do të jetë më shumë se sa një natë ku fëmijët argëtohen me ëmbëlsirë apo shaka.

Të tërheq bota e fantazmave, shtrigave, zombie dhe vampirëve?Kështjella e Drakulës në RumaniKështjella e Drakulës në Rumani nuk ka nevojë për prezantime. Ka shumë shtëpi pushimi në malet e Transilvaninë në Rumani, dhe shumë afër Kështjellës së famshme Bran, që njëherë e një kohë i përkiste Vladit të tmerrshëm, ku u frymëzua Bram Stoker për të famshim Konti Drakula.Vlad paralizuesi ishte i njohur për torturat dhe mizorinë e tij, duke paralizuar me mijëra armiq dhe duke i lënë trupat e tyre të dekompozoheshin. Sot kështjella është e hapur për publikun dhe mund të bëni një tur special për Halloween, që do t’iu lejojë të njihni të vërtetën që fshihet pas legjendave të tmerrshme.Parisi, FrancëParisi nuk është vetëm “Ville Lumiere” opo qyteti i dashurisë, por ka edhe shumë vende me të vërtetë të frikshme.Katedralja e Notre-Dame, Kulla Eiffel, Museu i Louvre, Montmartre, janë vetëm disa nga vendet e mrekullueshme që e bëjnë Parisin një nga qytetet më të vizituara në botë. Por Parisi është i pasur edhe me mister dhe nëse do ta vizitojmë qytetin për Halloween nuk mund të lemë pa parë Varrezat e Pere Lachaise e Katakombet e Parisit.Varrezat e Pere Lachaise shtrihen me kilometra dhe midis mijëra varreve përfshihen edhe ato të të famshmëve Chopin, Edith Piaf apo Jim Morrison. Atmosfera e varrezave është me të vërtetë shqetësuese dhe i konsideruar nga shumë e magjepsur. Është edhe më e tmerrshme se çfarë fshihet poshtë rrugëve të Parisit. Në Katakombet e Parisit kafkat e miliona parisienëve veshin muret e tunelit, të zhvarrosura nga varret dhe të vendosura aty në shekullin XVII. Katakombet e Parisit kanë shërbyer si burim frymëzimi për Edgar Allan Poe, një nga shkrimtarët më të frikshëm të të gjitha kohërave.Edinburg, SkociPër të vizituar nëntokën e saj të tmerrshme... dhe jo vetëm!Çfarë iu vjen më mendje kur mendoni për Skocinë? Një tokë me shkurret të ftohta dhe të braktisura, e mbështjellë nga mjegulla dhe kështjella të pushtuara nga fantazmat. Sigurisht që Skocia është më shumë se sa kaq por Halloween është momenti më i mirë për t’iu afruar Skocisë së fantazmave. Edinburgu është qyteti ideal për ta bërë, me rrugët e tij të ngushta rreth kështjellës, sugjestive dhe shqetësuese. Me rastin e Halloween, Edinburgu mirëpret evente të shumta dhe Royal Mile bëhet një skenë e madhe, ku tregohen histori me fantazma nën dritën e pishtarëve.Por është Nëntoka vendi më i tmerrshëm dhe famëkeq në Edinburg. I ndërtuar në vitin 1645 kur qyteti u godit nga murtaja, ku kanë vdekur me qindra persona, të murosur të gjallë për shkak të sëmundjes dhe shumë besojnë se prania e tyre është ende aty. Një vizitë me guidë do të lejojë ta verifikosh personalisht.Londra, Mbretëria e BashkuarPër të zbuluar shumë legjenda të fshehura në metropolin britanik... Dhe ku i dihet, ndoshta mund të njihni fantazmat e tij!Në Londër festa e Halloween ndihet dhe festohet shumë, gati si në Shtetet e Bashkuara. Por Londra është e pasur edhe me vende të infektuara dhe me të vërtetë të frikshme. Më e famshmja është ndoshta Kulla e Londrës, në lumin Tamigi. Këtu në vitin 1536, Anna Bolena u vra nga bashkëshorti i saj, Mbreti Enrik VIII e sipas legjendës fantazma e saj vazhdon të shfaqet me një frekuencë të caktuar.Janë me të vërtetë shumë turet për të zbuluar fantazmat e qytetit, që duket se infektojnë vende shumë të frekuentuara dhe popullore si metroja apo British Museum, apo zona e Piccadilly, ku ndodhet shtëpia më e famshme e infektuar, në numrin 50 të Berkeley Square. Mund të përmbyllim vizitën tonë në Londrën më të tmerrshme, duke vizituar varrezën monumentale të High Gate, një muze i vërtetë gotik dhe në qiell të hapur, ku ndodhet edhe varri i Karl Marx.Praga, Republika ÇekeKy qytet ka një statujë dedikuar fantazmave!Është konsideruar një nga kryeqytetet e ezoterizmit, Praga ka një numër të madhe vendesh misterioze dhe të rrethuara nga legjendat, duke filluar me të famshmen Urën Karl ku, sipas legjendës, Shenjti Venceslao la shpatën e tij për të prerë të gjithë armiqtë e qytetit kur do të ishte nevoja. Legjenda e Golem, i ndërtuar nga balta nga një rabin në shekullin XVI për të mbrojtur komunitetin e tij përfshin Lagjen Hebraike, ku janë të famshme fantazmat e Mbytëses dhe e Hebreut që Kërcente.Janë të shumë turet që mund të organizohen në zbulimin e fantazmave dhe mistereve të Pragës: kryeqyteti çek është shumë krenar për fantazmat e tij, aq sa i ka ndërtuar një monument njërit prej tyre: bëhet fjalë për statujën e Iron Man, që përfaqëson fantazmën e Jáchym Berka, një burrë që më shumë se 100 vjet më parë vrau bashkëshorten dhe që atëherë është i dënuar të endet në zonën e Platnerska duke shpresuar për shpengim.