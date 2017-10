Japoni, vepra të mëdha artistike në orizore

Shkruar nga A.Shahini

Eksplorimi arkeologjik çoi në zbulimin që orizi ishte rritur në këtë zonë për më shumë se 2000 vjet. Për ta nderuar këtë histori, fshatarët filluan një fushë me oriz pas sallës së bashkisë. Kështu ata filluan t'i përdornin orizoret si një kanavacë.

Më 1993, njerëzit e Inadake, Aomori po kërkonin një mënyrë për të rivitalizuar fshatin e tyre.Në Inadake ndodhen orizoret më antike të vendit dhe për ta festuar fshati krijoi një ceremoni unike në botë të orizoreve që shndërrohen në vepra të mëdha artistike me anë të një teknike të quajtur Tanbo.Rrathët nëpër fusha të kultivuara janë një dukuri që përsëriten shpesh kudo në botë. Për disa janë një mashtrim, për të tjerë mesazhe për qenie jashtëtokësore. Megjithatë ka një fshat ku vizatimet të lenë me gojë hapur dhe nuk janë të përsëritshëm. Inadake është një fshat në veri të Japonisë që i përkiste prefekturës së Aomorit, ku jetojnë rreth 8000 mijë banorë në një sipërfaqe prej 22 km katror. Që në krye të herës kjo popullatë është mbajtur nga kultivimi I orizit, por prej më shumë se një dekadë aty mbillet art. Në vitin 1981 një grup arkeologësh gjeti aty mbetjet e disa orizoreve që datonin prej më shumë se 2000 vjetësh dhe që atëherë u mendua që të krijohej një park tematik mbi jetën e neolitit, por turistët ishin të paktë. Dështoi si ide. Vendi u zhyt në borxhe dhe në vitin 1993 Koichi Hanada, një punonjës bashkie, pati një ide brilante: të përdorte fushat si kanavacë dhe orizin si penel. Vizatimi i parë ishte një mal I bërë nga një lloj orizi me tonalitet të purpurt dhe nga një tjetër jeshil I ndritshëm. Kështu lindi Arti Tanbo, një mënyrë për të shprehur identitetin rajonal dhe që u kthye një një traditë të përvitshme. Çdo prill një grup njerëzish mblidhen për të vendosur për imazhin që do të vizatohet në fusha. Më pas 1200 vullnetarë marrin përsipër mbjelljen dhe për t’I dhënë formë vizatimeve. Vizatimet jo vetëm që shihen nga lart, por ata kanë ngritur një vend observimi me pamje të një kështjelle mesjetare japoneze, mbi bashki. Arti Tanbo shpreh koncepte të kulturës rajonale ose lokale, por edhe ato historike si Napoleoni që kalon Alpet I Jacques-Louis David apo Vala e Madhe e Kanagawa-s, të Katsushika Hokusai, ka edhe nga kultura popullore si Star Wars, Godzilla apo Naruto.