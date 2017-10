Milan-Juve, Montela: Është sfida ku mund të bëjmë kthesën

Shkruar nga A.Shahini

Kështu e nisi Vincenzo Montella konferencën për shtyp për superpërballjen me Juventusin në “San Siro”, që do të luhet të shtunën, në orën 18:00. Milani i tij është në kërkim të një fitoreje prestigjioze, që mund t’i ndryshojë kursin sezonit.

“Është sfida ku mund të bëjmë kthesën”.“Ne letër nuk duket përballje mes të barabartësh, sepse ata janë kampionë të Italisë prej gjashtë sezonesh radhazi, por ne kemi dëshirë të kthehemi për të rivalizuar në këto nivele. Lojtarët janë shumë të motivuar edhe unë jam krenar që drejtoj Milanin. Kam një dëshirë të madhe për ta mposhur Juventusin.”Gjatë muajve të parë në krye të “kuqezinjve”, Montella thekson se është përqendruar vecanërisht te moduli taktik, por për fat të keq dëmtimet po e penalizojnë shumë.“Kemi kaluar te mbrojtja me tre edhe për faktin se na u dëmtua Conti. Tani do të kemi përballë Juven në ndeshjen perfekte për ringritjen e Bonuccit, por fatkeqësisht do të mungojë. Do të inkuadroja Bonaventurën, një lojtar “Jolly”, që për fat të keq u dëmtua. Mund të aktivizoja Calabrian, që po gjente vazhdimësinë, por edhe këtë futbollist nuk e kam në dispozicion. Nëse do të kishte qoftë një vend bosh në tribunë, do të ftoja “fatin” që të na përkrahte, sepse kemi shumë nevojë.”Montella theksoi edhe një herë në fund të konferencës së shkëndija që u dha me Chievon, mund të ndezë “flakën” e Milanit ndaj Juventusit.